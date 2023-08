Granblue Fantasy Relink: Der Releasetermin und ein neuer Trailer zum Rollenspiel

Anfang Juli lieferten uns die Verantwortlichen von Cygames ein Status-Update zu „Granblue Fantasy: Relink“ und wiesen darauf hin, dass sich das Rollenspiel seiner Fertigstellung nähert.

Nachdem bisher aber weiterhin unklar war, wann mit dem Release von „Granblue Fantasy: Relink“ zu rechnen ist, sorgte Cygames am gestrigen Abend endlich für Klarheit. So stellte das Studio im Rahmen des Opening Night Live 2023-Events einen neuen Trailer bereit, der uns nicht nur neue Eindrücke aus dem Rollenspiel lieferte.

Darüber hinaus wird in dem Trailer der Releasetermin des vielversprechenden RPGs genannt: Der 1. Februar 2024. Neben der Standard-Version von „Granblue Fantasy: Relink“ werden zudem Deluxe- und Collector’s Editions angeboten, die unter anderem mit einem Steelbook ausgeliefert werden.

Eine eigenständige Geschichte im Granblue-Universum

Offiziellen Angaben zufolge erzählt „Granblue Fantasy: Relink“ eine ganz neue Geschichte im erweiterten „Granblue“-Universum. In der Kampagne steht ihr vor der Aufgabe, den Geschehnissen des Zegagrande Skydoms auf den Grund zu gehen. Genretypisch könnt ihr eure Charaktere individuell anpassen und weiterentwickeln, um sie auf die vor ihnen liegenden Herausforderungen vorzubereiten.

Uns versetzt es in eine Welt, die von ihren Göttern verlassen wurde und in der Inseln aller Formen und Größen in einem Wolkenmeer schweben. Euer Abenteuer beginnt auf einer abgelegenen Insel, auf der der Hauptcharakter ein beschauliches Leben führt, bis er eines Tages auf einen Brief seines Großvaters stößt.

In diesem ist von einer geheimnisvollen Insel die Rede, die auf ihre Entdeckung wartet. Neben der Kampagne bietet „Granblue Fantasy: Relink“ den Spiel-Modus „Quest“, in dem ihr wahlweise alleine oder kooperativ mit bis zu vier Spielerinnen beziehungsweise Spielern Missionen in Angriff nehmen könnt.

Weitere Meldungen zu Granblue Fantasy: Relink:

„Granblue Fantasy: Relink“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4 und die PlayStation 5 in Entwicklung.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Granblue Fantasy: Relink.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren