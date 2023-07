Granblue Fantasy Relink: Action-RPG nähert sich endlich der Fertigstellung

Das kommende Action-RPG „Granblue Fantasy: Relink“ kann bereits auf eine ziemlich lange und bewegte Geschichte zurückblicken, inklusive verschiedener Verschiebungen. Nun scheint sich für diese kleine Odyssey jedoch ein Ende abzuzeichnen, denn wie unter anderem Gematsu berichtet, nähert sich das Game endlich seiner Fertigstellung!

Ferry als neue Spielfigur bestätigt und weiteres Update angekündigt

Zumindest verkündeten dies Publisher Cygames und Entwicklerstudio Cygames Osaka im Rahmen der Anime Expo 2023, zu der die Verantwortlichen direkt mehrere neue Informationen mitgebracht haben. Unter anderem wurde bestätigt, dass sich Spieler und Spielerinnen im Titel in über 100 Nebenmissionen stürzen dürfen und das wahlweise alleine im Singleplayer oder gemeinsam mit bis zu vier Freunden im Online-Koop.

Darüber hinaus wurde ebenfalls auf das Echtzeit-Kampfsystem von „Granblue Fantasy: Relink“ eingegangen, das schnelle Action verspricht. An den Scharmützeln sollen Gruppen aus vier Charakteren teilnehmen, wobei Teamwork der Schlüssel zum Sieg sein soll. Die Spielfiguren dürfen zudem unter anderem mit Waffen und Skills angepasst werden. Falls euch diese Art von Kämpfen nicht liegen sollte, könnt ihr verschiedene Hilfen aktivieren, die euch unterstützen.

Im Rahmen eines kleinen Q&A gingen die Macher des Weiteren noch auf weitere Punkte ein, die wir nachfolgend kurz zusammenfassen:

„Granblue Fantasy: Relink“ wird eine eigenständige Geschichte im erweiterten Granblue-Universum erzählen

Das Spiel soll ein „volles Paket“ bieten inklusive einer runden Story; Post-Launch-Support ist geplant

Während der Kämpfe kann die Spielfigur nicht gewechselt werden, ansonsten darf zwischen Gran und Djeeta frei getauscht werden; zusätzliche Partymitglieder können im Laufe des Spiels rekrutiert werden

Gran und Djeeta sind die Captains der Crew, welche zu Spielbeginn aus Katalina, Rackam, Io, Eugen und Rosetta besteht. Während ihr die Spielwelt erkundet und in der Story voranschreitet, könnt ihr weitere Crewmitglieder anwerben und das in beliebiger Reihenfolge. Die Spielwelt soll sowohl aus linearen als auch weitläufigeren Arealen bestehen. Mit eurem Luftschiff, der Grandcypher, reist ihr zwischen verschiedenen Orten hin und her.

Apropos Charaktere: Mit Ferry wurde eine neue Spielfigur angekündigt. Sie wird als ein „in der Zeit eingefrorenes Mädchen“ beschrieben, die von einer Insel kommt, welche vom Tod heimgesucht wurde. Laut Informationen der offiziellen „Granblue Fantasy: Relink“-Website ist Ferry selbst bereits ein Geist. Da sie sich auf Angriffe mit mittlerer bis großer Reichweite spezialisiert hat, kann sie aus der Ferne gute Unterstützung leisten.

Abschließend verkündeten die Verantwortlichen, die Entwicklung des Action-RPGs, das ursprünglich im Jahr 2016 angekündigt worden war, nun auf seine Fertigstellung zusteuert. Weitere Informationen zum Spiel sollen im August 2023 folgen.

„Granblue Fantasy: Relink“ befindet sich für PlayStation 4, PlayStation 5 und den PC (via Steam) in Entwicklung. Ein genauer Veröffentlichungstermin steht aktuell noch nicht fest.

Ferry Teaser Clip:

Entwickler-Update:

Freut ihr euch weiterhin auf „Granblue Fantasy: Relink“?

