Diablo 4: Patch 1.1.3 erscheint morgen – Nerfs für harte Gegner, Bugfixes und mehr

"Diablo 4" bekommt in dieser Woche einen neuen Patch spendiert.

Seit dem Release im Juni dieses Jahres wird das Action-Rollenspiel „Diablo 4“ von den Entwicklern von Blizzard Entertainment mit Updates unterstützt und weiterentwickelt.

Wie das US-Studio bekannt gab, wird „Diablo 4“ am morgigen Dienstag, den 29. August 2023 mit einem neuen Patch versehen. Dieser hebt das düstere Fantasy-Abenteuer auf die Version 1.1.3 und wird verschiedene Verbesserungen und Anpassungen mit sich bringen. Zum einen werden uns Anpassungen an den harten Gegnern in Aussicht gestellt, die laut Blizzard Entertainment ein wenig entschärft werden.

Beispielweise sorgt der Patch 1.1.3 dafür, dass die Todesexplosion von feuerverzauberten Feinden eine Welle weniger auslösen und 20 Prozent weniger Schaden anrichten.

Weitere Anpassungen und Fehlerbehebungen

Basierend auf dem Community-Feedback passte Blizzard Entertainment zudem die Crowd-Control-Effekte an, die auf den höheren Weltenstufen nun weniger oft auftreten und euch nach dem neuen Patch 1.1.3 nicht mehr ganz so lange beeinflussen wie bisher. Auch im Bereich der kälteverzauberten Elite-Gegner legten die Entwickler Hand an und sorgten dafür, dass ihre Kälteverzauberungen nicht mehr mit jedem Treffer ausgelöst werden.

Ergänzend zu den Gameplay-Anpassungen umfasst das morgige „Diablo 4“-Update diverse Fehlerbehebungen. Beispielsweise wurde der Bug behoben, der dazu führen konnte, dass Schatzgoblins auf den Stufen 15 bis 40 keinen legendären Gegenstand als Beute droppten. Selbiges gilt für die Weltenbosse auf den Stufen 35 und höher.

Abgerundet wird der Patch 1.1.3 von diversen Anpassungen an der aktuell laufenden „Saison der Boshaftigkeit“. Weitere Details zum neuen Update und den kompletten Changelog findet ihr wie gehabt auf der offiziellen Website.

Weitere Meldungen zu Diablo 4:

„Diablo 4“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich. Wie im Zuge des Opening Night Live 2023-Events bekannt gegeben wurde, arbeitet Blizzard Entertainment bereits an der zweiten Season des Action-Rollenspiels.

Die neue Saison trägt den Namen „Season of Blood“ und wird am 17. Oktober 2023 starten. Zu den spannendsten Neuerungen werden Vampir-Kräfte, neue Endbosse und mehr gehören. Alle weiteren Details zur zweiten Season haben wir hier für euch zusammengefasst.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Diablo 4.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren