Cyberpunk 2077: Update 2.0 – CD Projekt spricht über das neue Polizei-System

Aktuell arbeiten die Entwickler von CD Projekt nicht nur an der „Phantom Liberty“-Erweiterung zu „Cyberpunk 2077“. Parallel zu dem Add-on wird das umfangreiche Update 2.0 veröffentlicht, das zahlreiche Bereiche des Rollenspiels überarbeitet.

Unter anderem wird versprochen, dass das Polizei-System von „Cyberpunk 2077“ generalüberholt wird. Auf der offiziellen Website nannte CD Projekt im Zuge eines Status-Updates weitere Details zum neuen Polizei-System und wies darauf hin, dass dieses einer einfachen Regel folgt: „Kriminelle Aktivitäten werden bestraft, Runner werden verfolgt und Cyberpsychos werden ohne weitere Fragen ausgeschaltet.“

Laut CD Projekt wurden alle Mechaniken des neuen Polizei-Systems darauf ausgelegt, diesem einfachen Konzept und der daraus resultierenden erweiterten Präventionsschleife zu folgen.

Das Heat-System und gnadenlose Ordnungshüter

Eine wichtige Rolle spielt laut CD Projekt das neue Heat-System von „Cyberpunk 2077“, das sich an bekannten Vorbildern wie „GTA“ orientiert. Je mehr Verbrechen ihr begeht, desto höher steigt euer Heat-Level – bis zur Maximal-Stufe 5. „Die Strafe für diejenigen, die sich nicht an das Gesetz halten, muss drastisch sein – wir dürfen Cyberpsychos nicht dazu ermutigen, wild durch die Stadt zu rennen und um sich zu schießen, nicht einmal in Night City“, heißt es weiter.

Die Entwickler führen aus: „Für diejenigen, die die maximale Heat-Stufe (5 Sterne) erreichen, haben wir eine Überraschung in Form eines Mini-Boss-Erlebnisses mit Max Tac vorbereitet, einschließlich verschiedener Archetypen von ihnen. Für diejenigen, die beschließen zu fliehen, haben wir spannende Verfolgungsjagden und Straßensperren vorbereitet, um die Flucht zu erschweren.“

Auf Gnade seitens der Ordnungshüter braucht ihr übrigens nicht zu hoffen: „Die neue NCPD wird keine Gnade walten lassen, sobald sie dich erwischen. Sie werden weder Bestechungen von dir annehmen noch deine Kapitulation akzeptieren.“ Abschließend wurde darauf hingewiesen, dass ihr die Polizei abschütteln könnt, indem ihr euch lange genug außerhalb ihres Sichtradius aufhaltet – wahlweise zu Fuß oder am Steuer eines Fahrzeugs.

Das Update 2.0 und die „Phantom Liberty“-Erweiterung zu „Cyberpunk 2077“ erscheinen am 26. September 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

