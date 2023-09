Ad Infinitum: Vorabzugriff gestartet – Trailer zum Launch des deutschen Psycho-Horrors

Nachdem uns Focus Entertainment und das in Berlin ansässige Entwicklerstudio Hekate kürzlich mit einem frischen Story-Trailer zum narrativen Horror-Adventure „Ad Infinitum“ bedachten, erhalten die ersten Spielerinnen und Spieler ab heute Zugriff auf den Titel.

Die Rede ist von allen, die sich dazu entschlossen haben, die „Nightmare Edition“ zu „Ad Infinitum“ erwerben. Diese umfasst neben dem offiziellen Soundtrack und einem digitalen Artbook den sofortigen Vorabzugriff auf das Psycho-Horror-Abenteuer. Zelebriert wird der Launch mit einem neuen Trailer, den wir unterhalb dieser Meldung zur Ansicht für euch eingebunden haben.

Der offizielle Launch-Trailer zu „Ad Infinitum“ liefert uns Eindrücke aus dem laufenden Spielgeschehen und geht etwas näher auf das Schicksal ein, das den Protagonisten des Titels ereilte.

Verarbeitet die Schrecken des Ersten Weltkriegs

Laut den verantwortlichen Entwicklern von Hekate schlüpfen wir in „Ad Infinitum“ in die Rolle eines jungen deutschen Soldaten, der versucht, die Schrecken des Ersten Weltkriegs zu verarbeiten. Immer wieder springt dessen Geist zwischen den Erinnerungen an sein Elternhaus und den schrecklichen Bildern, die er an der Front und in den Schützengräben zu Gesicht bekam, hin und her. Im Laufe der Kampagne stehen wir vor der Aufgabe, diesen Kreislauf des Schreckens zu durchbrechen.

„Unaussprechliche Albträume werden in den Tiefen deines Geistes lebendig. Um den Todesfallen und furchterregenden Kreaturen zu entkommen, musst du jedes Monster verstehen und die Rätsel lösen, die sich dir in den Weg stellen. Von blinden Dämonen, die deine leisesten Schritte hören können, bis hin zu deformierten Puppen, die sich im Dunkeln bewegen – der Schrecken lauert hinter jeder Ecke“, heißt es in der offiziellen Beschreibung weiter.

Während der Vorabzugriff auf „Ad Infinitum“ ab sofort möglich ist, erfolgt der reguläre Release für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S am Donnerstag, den 14. September 2023.

