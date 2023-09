Disgaea 7: Demo steht zum Download bereit – Neuer Trailer

Wer sich das kommende Strategie-Rollenspiel "Disgaea 7: Vows of the Virtueless" etwas genauer anschauen möchte, kann sich ab sofort an einer Demoversion versuchen.

In wenigen Wochen wird das Strategie-Rollenspiel „Disgaea 7: Vows of the Virtueless“ in den westlichen Handel kommen. Nun hat der zuständige Publisher NIS America mitgeteilt, dass man hierzulande eine Demoversion auf PlayStation 5, PlayStation 4 und Nintendo Switch zum Download bereitgestellt hat.

Die Spieler haben die Möglichkeit den Beginn des neuesten Abenteuers zu spielen und ihre Speicherdaten in die Vollversion zu übernehmen, um alle Fortschritte beizubehalten.

Größer als je zuvor

In „Disgaea 7: Vows of the Virtueless“ sind die Tage der noblen Krieger in dem Dämonenreich von Hinomoto gezählt. Und der faule Krieger Fuji und Bushido-Fan Pirilika finden sich im Chaos wieder und müssen sich im Kampf einem tyrannischen Regime erwehren. Dabei werden ihnen zwei Ideale besonders bewusst: Ehre und Wiedergutmachung.

Im Weiteren heißt es von offizieller Seite: „Wage dich auf ein episches SRPG-Abenteuer voller neuer Funktionen wie Jumbification, Höllenmodus, Gegenstandswiedergeburt, neuer und verbesserter automatischer Kampf und Online-Rangkämpfe. Du hast sogar die Auswahl aus über 40 Charakterklassen, um dein eigenes Team zu personalisieren.“

„Disgaea 7: Vows of the Virtueless“ wird am 6.Oktober 2023 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Nintendo Switch und den PC (via Steam) erscheinen. Ein neuer Trailer gewährt uns noch einmal einen Blick auf das Strategie-Rollenspiel:

