Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4: Bekannter Leaker grenzt den Releasezeitraum ein

Im Frühjahr kündigte Bandai Namco Entertainment einen neuen Ableger der beliebten "Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi"-Reihe an. Laut einem bekannten "Dragon Ball"-Leaker könnte der Titel früher erscheinen, als von vielen angenommen.

Im März dieses Jahres überraschten die Verantwortlichen von Bandai Namco Entertainment die Fans mit der Ankündigung eines neuen „Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi“-Titels.

Da sich der Publisher mit konkreten Details leider vornehm zurückhielt, ist weiterhin unklar, wann und für welche Plattformen der Nachfolger erscheint. Bezüglich des Releasezeitraums sorgte nun der bekannte „Dragon Ball“-Leaker „Geekdom101“ für neuen Gesprächsstoff.

Wie dieser unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen berichtet, soll das neue „Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi“ Anfang des kommenden Jahres veröffentlicht werden.

Was mit „Anfang 2024“ genau gemeint ist, ließ „Geekdom101“ offen und wies auf Nachfrage darauf hin, dass er aktuell damit beschäftigt sei, sich mit weiteren Quellen in Verbindung zu setzen, um konkretere Details zum neuen „Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi“ in Erfahrung zu bringen.

Werdet zum Super-Saiyajin Blue

Im Zuge der offiziellen Ankündigung des Nachfolgers veröffentlichte Bandai Namco Entertainment einen Trailer, dem sich entnehmen ließ, dass wir uns unter anderem auf die Möglichkeit freuen dürfen, Son Goku in der „Super-Saiyajin Blue“-Form in den Kampf zu schicken. Hierbei haben wir es mit einer besonders mächtigen Form zu tun, die eine Menge Energie verbraucht und daher nicht auf lange Auseinandersetzungen ausgelegt ist.

Wann mit einer ausführlichen Enthüllung des „Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi“-Nachfolgers und weiteren Details zum Fighting-Titel zu rechnen ist, verriet Bandai Namco Entertainment bisher nicht. Denkbar wäre, dass das Unternehmen eine Präsentation auf der Tokyo Game Show 2023 in diesem Monat plant.

Im offiziellen TGS-Line-Up des Unternehmens taucht der Titel zwar nicht auf, allerdings könnte die Enthüllung im Rahmen des Xbox Digital Broadcast zur Tokyo Game Show 2023 am 21. September 2023 um 11 Uhr unserer Zeit erfolgen. Das Event möchte Microsoft nutzen, um Titel für die Xbox-Konsolen vorzustellen, die bei asiatischen Partnern entstehen.

Related Posts

„Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi“ wird aller Voraussicht nach für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht. Ob auch die alten Konsolen in Form der PlayStation 4 und der Xbox One versorgt werden, bleibt abzuwarten.

Tenkaichi 4 is coming sooner than people realize. — Geekdom101 (@EmperorBigD) September 10, 2023

Weitere Meldungen zu Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 4.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren