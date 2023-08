Bandai Namco Entertainment: Line-up Tokyo Game Show 2023

Bandai Namco hat sein Programm für die Tokyo Game Show 2023 verkündet. Das Event wird vom 21. bis zum 24. September 2023 in der Makuhari Messe in Japan abgehalten. Bandai Namco selbst will einen 30-stündigen non-stop-Livestream abhalten.

Der Livestream soll einen Speedrun zu „Tales of Arise“ abhalten. Doch es gibt noch weitere Spiele im Programm, die Fans des Japano-Publishers nicht verpassen sollten.

Das Programm von Bandai Namco zur TGS 2023

21. September 2023

12:00 Uhr: „My Hero Ultra Rumble“

22. September 2023

14:00 Uhr: Talkshow zu „Tekken 8“

23. September 2023

11:00 Uhr – TBA

12:15 Uhr – „Blue Protocol“

13:05 Uhr – Manaka Tomori von Project IM@S vα-liv‘ spielt „Active Life: Outdoor Challenge“

14:00 Uhr – Sword Art Online mit „Last Recollection“

14:50 Uhr – Letora von Project IM@S vα-liv mit „Little Nightmares 2“

15:45 Uhr – „Tekken 8“ Spezial-Stage

21:15 Uhr – „Tales of Arise“ zweijähriges Jubiläum

22:30 Uhr ~09:00 Uhr – Speedruns zu „Tales of Arise“, „Klonoa 2: Lunatea’s Veil“ und „We Love Katamari Reroll“

24. September 2023

11:00 Uhr – „The Idolm@ster Shiny Colors: Song for Prism“

12:30 Uhr – „Synduality: Echo of Ada“ und „Synduality: Noir“

13:20 Uhr – Cosmo Kamizuru von Project IM@S vα-liv spielt „We Love Katamari Reroll“

14:00 Uhr – „My Hero Ultra Rumble“

14:55 Uhr – Project IM@S vα-liv spielt „Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival“

15:45 Uhr –„Sand Land“

Dabei fällt auf, dass der erste Termin am 23. September 2023 noch nicht angekündigt wurde. Womöglich können wir hier mit einer Neuankündigung eines Spiels oder anderem rechnen.

Auf dem Booth selbst können ähnlich wie auf der gamescom 2023 „Sand Land“ und „Tekken 8“ angespielt werden. Zusätzlich gibt es Demos von „Synduality: Echo of Ada“ und „SD Gundam G Generation Eternal“.

Weitere Meldungen zu Bandai Namco:

Allerdings wird die TGS so überlaufen sein, dass Bandai Namco ein Lotteriesystem verwendet und die Tickets an potenzielle Tester und Testerinnen verlost. Es ist nur möglich, als Einwohner oder Einwohnerin Japans an der Verlosung teilzunehmen.

Für alle anderen Fans gibt es nur die Möglichkeit, an den beiden Business Tagen (Donnerstag und Freitag) an ein Ticket zu kommen.

Weitere Meldungen zu Bandai Namco Entertainment.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren