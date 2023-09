Insomniac: Kreativdirektor beeindruckt von den vielen Spiele-Hits in diesem Jahr

Über das Spielejahr 2023 können sich Gamer wahrlich nicht beklagen. So sind bisher mit „Resident Evil 4“, „Tears of the Kingdom“, „Street Fighter 6“ und „Baldur’s Gate 3“ waschechte Hochkaräter erschienen. Jeder Titel davon erreichte einen Metascore von über 90 Punkten.

Darüber hinaus haben einige Spiele den 90er-Bereich (knapp) verfehlt, aber dennoch hervorragend abgeschnitten. Ein paar Beispiele:

Hi-Fi Rush – 89 Punkte

– 89 Punkte Dead Space“-Remake – 89 Punkte

– 89 Punkte Diablo IV – 88 Punkte

– 88 Punkte Final Fantasy XVI – 87 Punkte

– 87 Punkte Starfield – 87 Punkte

– 87 Punkte Armored Core VI: Fires of Rubicon – 86 Punkte

– 86 Punkte Remnant II – 85 Punkte

Und dann gibt es noch Neuauflagen wie „Metroid Prime Remastered“ oder „The Witcher 3: Wild Hunt“. Beide Titel haben wie die Ursprungsversion wieder unzählige 90er-Ratings abgeräumt. Ihr seht also: Die Spieler haben bislang mehr als genug zu zocken.

Den Entwicklern von Insomniac Games ist das natürlich nicht entgangen. Momentan wird bei dem PlayStation-Studio eifrig an „Marvel’s Spider-Man 2“ gearbeitet, das ebenfalls eine überaus hohe Wertung anstrebt. Das neue Spidey-Abenteuer dürfte im Dezember mit den anfangs erwähnten Kandidaten um die „Game of the Year“-Auszeichnung kämpfen.

So viele großartige Spiele wie noch nie

Bryan Intihar meint, er habe so eine starke Konkurrenz in seinen 23 bis 24 Jahren als Entwickler noch nicht erlebt. Daher empfindet er durchaus Ehrgeiz und sogar etwas Neid wegen der tollen Arbeit anderer Entwicklerteams.

„Die Anzahl der Spiele, die diese großartigen Bewertungen erhalten, ist unglaublich. Es gibt eine Menge talentierter, verrückter Entwickler da draußen, und sie machen wirklich coole Sachen. Ich sitze hier mit Ehrfurcht – und auch mit Neid! – angesichts dem, was sie erschaffen konnten“, findet Intihar.

Der Kreativdirektor glaubt jedoch, dass eine derart hohe Qualität letztendlich jedem zugute kommt: „Viele großartige Spiele zu haben macht diese Branche nur stärker. Das ist nichts, wovor man sich fürchten muss, sondern etwas, worauf man stolz sein kann. Es wird uns, unsere Spiele und alle Spiele, die 2024 und 2025 herauskommen, nur noch besser machen.“

Wie man es von einem Top-Studio erwartet, spornt die Marktsituation Insomniac weiter an, noch bessere Spiele herauszubringen. Die Messlatte ist aktuell schon recht hoch angesiedelt: „Marvel’s Spider-Man“ kam auf einen Metascore von 87. Ob die Fortsetzung diesen Wert übertrumpft und in die rar besetzte 90er-Zone vordringt? Am 20. Oktober werden wir es erfahren. Neue Eindrücke erhaltet ihr wiederum schon am morgigen Freitag.

Quelle: Inverse

