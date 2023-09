Assassin’s Creed Mirage: Neuer Gameplay-Clip versprüht Oldschool-Vibes

In knapp zweieinhalb Wochen erscheint mit „Assassin’s Creed Mirage“ der neueste Ableger der langlebigen Reihe, mit dem die Entwickler von Ubisoft Bordeaux zu den spielerischen Wurzeln der Franchise zurückkehren möchten.

Zur Einstimmung auf den nahenden Release stellte Ubisoft einen kurzen Gameplay-Clip zu „Assassin’s Creed Mirage“ bereit, der reichlich Oldschool-Vibes versprüht und die Parkour-Fähigkeiten des Protagonisten Basim Ibn Ishaq unter Beweis stellt. Im Vergleich mit den Hauptcharakteren der letzten „Assassin’s Creed“-Titel wirkt Basim deutlich agiler.

Zudem liefert uns der Gameplay-Clip neue Eindrücke aus der Metropole Bagdad, die zu den Schauplätzen von „Assassin’s Creed Mirage“ gehört.

In „Assassin’s Creed Mirage“ übernehmen wir die Kontrolle über den Straßendieb Basim Ibn Ishaq, der seinen Lebensunterhalt mit Aufträgen für eine Diebesgilde bestreitet. Regelmäßig wird Basim von schrecklichen Visionen geplagt, in denen ein Dschinn Kontakt zu ihm aufzunehmen scheint. Als Basim eines schicksalsträchtigen Tages auf den Assassinen-Meisterin Roshan trifft, ändert sich das Leben des Protagonisten von Grund auf.

Basim wird zu einem Assassinen ausgebildet und findet sich auf einer Reise zu seiner wahren Natur wieder. Gleichzeitig legt er ein neues Glaubensbekenntnis ab, das sein Schicksal und somit auch sein Leben grundlegend verändert. Spielerisch nimmt „Assassin’s Creed Mirage“ Abstand von den großen Action-Rollenspiel-Welten der letzten Ableger und konzentriert sich stattdessen auf die ursprünglichen Gameplay-Elemente der Reihe.

Somit rücken die Attentate in den Mittelpunkt, die dank der diversen Gagdets, die Basim zur Verfügung stehen, auf unterschiedliche Art und Weise in Angriff genommen werden können. Weitere Details zu den Fähigkeiten und der Ausrüstung von Basim liefert euch unsere Vorschau zum Stealth-Action-Adventure.

Weitere Meldungen Assassin’s Creed Mirage:

„Assassin’s Creed Mirage“ erreichte kürzlich den Gold-Status und wird ab dem 5. Oktober 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich sein.

Parkour like a Master Assassin.

Use Basim’s skills to traverse the bustling streets of Baghdad like a shadow. #AssassinsCreed pic.twitter.com/Bkz4jca7KL

— Assassin’s Creed (@assassinscreed) September 17, 2023