Cyberpunk 2077: PS5-Größe von Version 2.0 und Phantom Liberty bekannt

Die für “Cyberpunk 2077” entwickelte Erweiterung “Phantom Liberty” steht in den Startlöchern. Gleiches gilt das Update 2.0, das schon vor dem Launch des Addons heruntergeladen werden kann und das Rollenspiel um weitere Features erweitert.

Der Twitter-Account PlayStation Game Size konnte im Vorfeld in Erfahrung bringen, welche Gesamtgröße “Cyberpunk 2077” in der aktualisierten Fassung haben wird. Demnach kommt Version 02.000.100 des Spiels auf eine Download-Größe von rund 56 GB, die regional bedingt variieren kann. In der Version 01.630.000 sind es rund 57 GB.

Insgesamt sind das Basisspiel (in der Version 02.000.100) und die Erweiterung “Cyberpunk 2077: Phantom Liberty” etwa 89 GB groß, wie PlayStation Game Size weiter berichtet.

🚨Cyberpunk 2077 – Full Game Download Size – 01.630.000 : 57.364 GB

– 02.000.100 : 56.405 GB Base Game (Version 02.000.100) + Phantom Liberty : 89.331 GB 🟥 #Cyberpunk2077 pic.twitter.com/klrBD2SPqL — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) September 18, 2023

Update 2.0 für Cyberpunk 2077: Neue Fahrzeugkämpfe und mehr

Falls ihr die Ankündigungen verpasst habt: Das Update 2.0 für “Cyberpunk 2077” wird am 21. September 2023 veröffentlicht und nur fünf Tage später ist “Phantom Liberty” an der Reihe. Die Freischaltung der Erweiterung erfolgt am 26. September 2023. Die genauen Zeiten werden in dieser Meldung thematisiert.

Das Update 2.0 von “Cyberpunk 2077” bringt einige vielversprechende Neuerungen mit sich. Eine der bedeutendsten ist das Hinzufügen von Fahrzeugkämpfen, die dem Spiel noch mehr Action verleihen sollen.

Zudem wurde das Polizeisystem komplett überarbeitet, um ein realistischeres Spielerlebnis zu schaffen. Weitere Informationen zum Umfang sind in dieser Meldung zusammengefasst.

Neben den genannten Gameplay-Änderungen wird es beim Kauf des Addons neue Story-Inhalte geben: Mit “Phantom Liberty” kommen zusätzliche Missionen hinzu sowie ein weiterer Ort zum Erkunden von Night City.

Und als ob das nicht genug wäre, gibt es einen neuen Charakter namens Solomon Reed, gespielt vom englischen Schauspieler Idris Elba, der bei Romanzen außen vor bleibt.

Weitere Meldungen zu Cyberpunk 2077:

Während das Update 2.0 grundsätzlich kostenlos für alle Besitzer von “Cyberpunk 2077” angeboten wird, müssen Spieler, die “Liberty City” auf ihre Konsole laden möchten, noch einmal Geld auf den virtuellen Ladentisch packen. Die Erweiterung schlägt mit 29,99 Euro zu Buche und kann weiterhin im PlayStation Store vorbestellt werden.

Für den vorzeitigen Kauf gibt es Belohnungen, darunter drei „Phantom Liberty“-Premium-Avatare für das PlayStation Network-Profil und Zugang zum Quadra Sport R-7 „Vigilante“ im Spiel.

Weitere Meldungen zu Cyberpunk 2077.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren