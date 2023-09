Cyberpunk 2077: Der Termin des Updates 2.0 steht – Das wird geboten

In diesem Monat dürfen sich die Spielerinnen und Spieler von CD Projekts Rollenspiels „Cyberpunk 2077“ auf diverse neue Inhalte und Neuerungen freuen. So steht nicht nur die am 26. September 2023 erscheinende „Phantom Liberty“-Erweiterung in den Startlöchern.

Darüber hinaus bereiten die Entwickler von CD Projekt den Launch des umfangreichen Updates 2.0 vor, mit dem „Cyberpunk 2077“ einen Schwung neuer Features und Verbesserungen spendiert bekommt. Unter anderem hält ein neues Polizei-System Einzug, mit dem eurem kriminellen Treiben Einhalt geboten werden soll.

Im Rahmen des heutigen „Night City Wire“-Streams spendierte CD Projekt dem Update 2.0 einen Termin und gab bekannt, dass dieses am 21. September 2023 zur Verfügung gestellt wird. Versorgt werden genau wie bei der „Phantom Liberty“-Erweiterung der PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

Anbei die offizielle Übersicht über die Inhalte und Verbesserungen, die im umfangreichen Update 2.0 geboten werden.

Das Update 2.0 im Detail

Überarbeitete Skill-Trees und Perks

Umgestaltete Cyberware und neues Kapazitätssystem

Fahrzeugkämpfe und Verfolgungsjagden

Verbesserte KI in Kämpfen

Neues Polizei-System

UI- und UX-Verbesserungen

Änderungen in den Bereichen Loot, Items und Crafting

Neue Radiosender (inklusive des Community-Senders Growl FM)

Offiziellen Angaben zufolge werden vor allem die überarbeiteten Fahrzeugkämpf des Updates 2.0 positiven Einfluss auf eure Spielerfahrung haben. So wird es nach dem Release des neuen Updates nicht nur möglich sein, durch eure Fenster beziehungsweise die Windschutzscheibe zu feuern.

Ebenfalls geboten werden Gatling-Guns auf CrystalDome-Fahrzeugen sowie Auto-Hacking-Fähigkeiten für Netrunner. Alle weiteren Details zu den überarbeiteten Fahrzeugkämpfen haben wir hier für euch zusammengefasst.

Vor wenigen Tagen ging Michał Nowakowski, CD Projekts SVP of Business Development, auf die Entscheidung ein, mit „Phantom Liberty“ lediglich eine Erweiterung zu „Cyberpunk 2077“ zu veröffentlichen. Wie es heißt, ist diese auf die Tatsache zurückzuführen, dass die Entwickler von CD Projekt mit „Cyberpunk 2077“ beziehungsweise „Phantom Liberty“ Abschied von der hauseigenen Red-Engine nehmen.

„In Zukunft arbeiten wir mit der Unreal Engine von Epic. Das war einer der Hauptgründe, warum wir uns dafür entschieden haben, dass es die einzige [Erweiterung] bleibt“, so Nowakowski.

⚠️ THE MOMENT YOU'VE BEEN WAITING FOR ⚠️ Update 2.0 for #Cyberpunk2077 is coming on September 21! pic.twitter.com/A1evuo4kk6 — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) September 14, 2023

