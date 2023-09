Dragon’s Dogma 2: Gameplay-Deep-Dive zeigt Kampf gegen mächtige Gegner

Capcom hat anlässlich der TGS 2023 einen neunminütigen Gameplay-Deep-Dive zu “Dragon’s Dogma 2” veröffentlicht. Die eingebettete Version des Clips kann unterhalb dieser Zeilen gestartet werden.

Das kommentierte und untertitelte Video gewährt einen Blick auf verschiedene Locations. Doch auch die Kämpfe, teils gegen monströse und brachiale Widersacher, kommen nicht zu kurz. Thematisiert werden ebenfalls einige der verfügbaren Berufe, darunter Kämpfer, Bogenschütze, Dieb und Magier, sowie die beiden Nationen, die Spieler bereisen können.

Spieler können den Beruf ihres Erweckten und ihres Hauptpawns in „Dragon’s Dogma 2“ jederzeit ändern, indem sie Berufsgilden auf der ganzen Welt aufsuchen und im Laufe des Spiels weitere Berufe freischalten.

Pawn-System verschafft euch clevere Begleiter

Zugunsten der Bekämpfung der Gegner gibt es weiterhin die Möglichkeit, gezielt Schwachstellen anzugreifen und Verstärkung mitzunehmen. Schon zuvor wurde bestätigt, dass das Pawn-System wieder eingeführt wird, das KI-gesteuerte Gruppenmitglieder rekrutieren lässt.

Das Besondere daran ist, dass eure Gefährten nicht nur auf klassische Weise ihre Charakterstufe erhöhen, sondern sich kontinuierlich weiterentwickeln. Dabei erwerben sie wertvolle Erfahrungen im Umgang mit Monstern und können euch bei bereits gemeisterten Quests wichtige Hinweise geben. Weitere Informationen zu den Begleitern lest ihr in dieser Meldung.

“Dragon’s Dogma 2” knüpft nahtlos an das Gameplay des Vorgängers an und lässt Spieler in die Rolle eines tragischen Helden schlüpfen, dem buchstäblich das Herz gebrochen wird. Dieser Vorfall verwandelt die Hauptfigur in einen sogenannten Erweckten und führt sie auf eine Reise zur Wiederbeschaffung des besagten Herzens.

Dass es dabei viel zu entdecken gibt, versicherte der zuständige Produzent erst kürzlich. Unter anderem betonte er, dass Spieler eine Fantasy-Welt erwarten können, die gleichermaßen abwechslungsreich und reichhaltig ist. Außerdem wird sie etwa viermal so groß wie die Welt des ersten Teils sein.

Der Termin für “Dragon’s Dogma 2” lässt weiter auf sich warten. Allerdings sieht es danach aus, dass 2024 eine realistische Prognose ist. Bekannt ist hingegen: Der Titel befindet sich für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S in der Entwicklung. In der Zwischenzeit können interessierte Spieler einen Blick auf den heute veröffentlichten Gameplay-Deep-Dive werfen:

