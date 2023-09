Dying Light 2: Content-Plan verspricht oft gewünschtes Feature

Wie schon den Vorgänger möchte Techland den Horror-Survival-Titel “Dying Light 2” über einen langen Zeitraum unterstützen. Nachdem im vergangenen Jahr mit “Bloody Ties” ein erster großer DLC ins Rennen geschickt wurde und einige Updates sowie Events folgten, lieferte der Entwickler Techland heute eine Vorschau auf die nächsten Inhalte, die im Herbst und Winter zur Verfügung gestellt werden sollen.

Mit dabei sind unter anderem neue Missionen und Aktivitäten wie der auf Koop ausgelegte Turm-Überfall. Laut Techland handelt es sich dabei um eine “Antwort auf den Wunsch der Community nach Dungeon-mäßigen Inhalten”.

Zudem arbeitet das Entwicklerteam an neuen Herausforderungen, die den Spielern in Form von verschiedenen Gegner-Varianten begegnen werden. Auch eine neue Funktion zum Reparieren der Waffen ist in Arbeit und wird in absehbarer Zeit verfügbar sein. Des Weiteren können sich Spieler auf weitere Outfits sowie Messer- und Stangenwaffen freuen.

Dying Light 2 wird um Schusswaffen erweitert

Und es gibt noch mehr: Schusswaffen werden in Kürze Einzug halten. Sie versprechen eine noch intensivere Erfahrung im Kampf ums Überleben in einer postapokalyptischen Welt. “Fans können sich also schon bald auf ein neues Level an Spannung freuen – denn wer weiß, was alles passieren kann, wenn man plötzlich über Feuerkraft verfügt…”, so Techland dazu.

Auch die gewohnten Crossover, wie zuletzt zu “The Walking Dead” oder “PayDay”, werden fortgesetzt. Im kommenden Oktober können sich Spieler auf den blutrünstigen Besuch von ”Vampire: The Masquerade“ einstellen und damit das diesjährige Halloween-Event zelebrieren.

Anschließend folgt eine Zusammenarbeit mit Ubisofts “For Honor”, bevor die Winter-Festlichkeiten eingeläutet werden.

“Uns freut besonders zu sehen, dass viele der Ideen aus unserem Community-Programm zu unseren Plänen zum Spiel passen, ein stetig wachsendes Zombie-Abenteuer zu erschaffen”, so Techland weiter.

Der Entwickler habe das Ziel, die Zusammenarbeit mit der Community zu intensivieren und bekräftigt das Engagement für mindestens fünf Jahre Post-Launch-Support. Der zweite große DLC für “Dying Light 2” wurde allerdings schon im Juni in das kommende Jahr verschoben.

“Dying Light 2” kam im Februar 2022 auf den Markt und konnte mit einem soliden – wenn auch nicht überragenden – Metascore von 75 punkten. Im PlayStation Store ist der Titel momentan 50 Prozent günstiger für 34,99 Euro zu haben.

