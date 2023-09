Hotel Barcelona: Neuer Slasher zweier Videospiel-Veteranen hat Release-Zeitraum

Endlich gibt es gute Neuigkeiten zu „Hotel Barcelona“. Nachdem es um den Titel ziemlich still geworden ist, hatte er vor wenigen Minuten einen Auftritt im Stream der Tokyo Games Show 2023. Und nicht nur das, der Titel hat sogar einen neuen Releasezeitraum: Demnach soll das Spiel in 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam erscheinen.

Außerdem wurde das Spiel mit einem neuen Trailer bedacht, in dem wir etwas Gameplay zum Horror-Hotel-Abenteuer sehen. Ursprünglich sollte der Titel 2021 erscheinen, deshalb bleibt abzuwarten, ob der Release dieses Mal eingehalten werden kann.

Suda 51 und Swery 65 arbeiten zusammen an dem Titel

Das Spiel ist eine Parodie an Slasherfilme wie The Shining und ist in einer 2,5D-Optik gehalten. In dem Hotel müssen wir gegen alle möglichen Serienkiller antreten, von außerirdischen Wesen bis hin zu KI-gesteuerten Haien ist einiges dabei. Dabei stecken wir in einer Zeitschleife fest, aus der uns nur unser früheres, mittlerweile verstorbenes Ich helfen kann.

Die beiden Entwickler Suda 51 und Swery 65 tauchten sogar selbst in dem Livestream auf. Swery erzählte von den Anfängen des Spiels, in denen Suda ihn bat, die Kollaboration ohne Absprache einfach öffentlich bekannt zu geben.

Suda verrät, dass Fans es Swery zu verdanken haben, dass „Hotel Barcelona“ Wirklichkeit geworden ist. Der Entwickler habe viel Zeit und Mühe in das Projekt gesteckt, damit es den Spielern und Spielerinnen etwas zu bieten hat.

Weitere Meldungen zu „Hotel Barcelona“:

Die beiden bekannten japanischen Game-Designer Goichi „Suda 51“ Suda und Hidetaka „Swery 65“ Suehiro arbeiten zusammen an dem Projekt. Suda 51 ist vor allem für Spiele wie „No More Heroes“ bekannt geworden. Swery 65 hat sich zuletzt mit der Entwicklung von „The Good Life“ beschäftigt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Hotel Barcelona.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren