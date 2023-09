Star Wars Eclipse: „Es köchelt noch“, versichert Quantic Dream

Wann gibt es Neuigkeiten zu Quantic Dreams „Star Wars: Eclipse“? Das Action-Adventure wurde von dem französischen Studio erstmals 2021 angekündigt. Danach wurde von einigen Quellen von einer recht turbulenten Entwicklung berichtet.

Trotzdem sollen die Arbeiten an dem Titel im „Star Wars“-Universum weitergehen, gab das Studio bei der derzeit stattfindenden Tokyo Game Show an. Es sei einfach noch nicht fertig.

Quantic Dream: „Es existiert!“

Anscheinend wird es von „Star Wars: Eclipse“ auch in diesem Jahr nichts zu sehen geben. Da dürften sich einige Fans fragen, was bei dem Spiel gerade vor sich geht. Auf der Tokyo Game Show versicherte Lisa Pendse, Vizepräsidentin für Marketing bei Quantic Dream, jedoch, dass bei dem Action-Adventure alles seinen geregelten Gang gehen soll. „Kann ich sagen, dass es noch existiert? Weil es existiert“, so Pendse in einem Gespräch mit den Kollegen von IGN. „Es ist einfach noch nicht fertig. Es köchelt noch.“

Zuletzt hatte der bekannte und gut informierte Insider Tom Henderson berichtet, dass Quantic Dream bei „Star Wars: Eclipse“ derzeit einen Release in 2026 anpeilt. So soll das Studio unter anderem Probleme damit haben, die nötigen Mitarbeiter für den Titel anzuheuern . Dies soll auch an den Vorwürfen der sexuellen Belästigung, übermäßigen Arbeitsbelastung und toxischer Arbeitskultur liegen, die gegen den Entwickler vorgebracht wurden.

Worum es bei „Star Wars: Eclipse“ gehen soll, ist derzeit noch nicht offiziell bekannt. Laut dem Insider und Leaker Colin Moriarty soll in dem Action-Adventure das Ehepaar Sarah und Xendo im Vordergrund stehen, das der neuen menschenähnlichen Rasse der Zaraan angehört. Das Paar soll sich im Laufe der Geschichte auf entgegengesetzten Seiten eines politischen Konflikts wiederfinden. Wie es später hieß, sollen diese Informationen gar nicht durch einen versehentlichen Leak, sondern durch einen „kontrollierten Leak“ an die Öffentlichkeit gedrungen sein.

