Star Wars Eclipse: Angeblicher Leak soll beabsichtigt gewesen sein

Vor wenigen Tagen wusste der Insider und Leaker Colin Moriarty in seinem „Sacred Symbols“-Podcast über die ersten Plot-Details zum kommenden „Star Wars: Eclipse“ zu berichten. War man am vergangenen Wochenende noch von dem ersten großen Leak zu dem Spiel im „Star Wars“-Universum ausgegangen, sähen andere Quellen Zweifel.

Wie Tom Henderson auf der Seite Insider Gaming nun berichtet, soll es sich um einen „kontrollierten Leak“ gehandelt haben. Damit sollten angeblich das Interesse an dem Titel abgeschätzt sowie die Rekrutierungsbemühungen von Quantic Dream unterstützt werden.

Leak war angeblich gar kein Leak

Wie Colin Moriarty in dem „Sacred Symbols“-Podcast erklärte, sollen ihm seine Quellen Dokumente zur Verfügung gestellt haben, die einen Überblick über einen der Charaktere sowie Details zur Handlung des Spiels enthielten. Wie der bekannte Leaker Tom Henderson jedoch wissen will, soll es sich dabei um einen „kontrollierten Leak“ gehandelt haben. So berichten Hendersons Quellen, die bereits Monate vor der offiziellen Ankündigung berichten konnten, dass der „Star Wars: Eclipse“-Entwickler Quantic Dream von NetEase übernommen wird, dass die Veröffentlichung der Details durchaus beabsichtigt war.

Mit den neuen Informationen sollten die Reaktionen der Community zu dem Spiel abgeschätzt werden. Zudem soll es dem Entwickler bei der Suche nach neuen Talenten helfen. Dem Studio Quantic Dream wird bereits seit einiger Zeit eine ungesunde Arbeitskultur vorgeworfen . Umstritten ist auch der Studio-Chef David Cage, der an „Star Wars: Eclipse“ ebenfalls beteiligt sein soll.

Weitere Meldungen zu „Star Wars: Eclipse“:

Den neuen Informationen nach soll sich „Star Wars: Eclipse“ um das Ehepaar Sarah und Xendo drehen, die der neuen menschenähnlichen Rasse der Zaraan angehören. Beide Charaktere finden sich auf entgegengesetzten Seiten eines politischen Konflikts wieder. Wie Henderson berichtet, wird davon ausgegangen, dass „Star Wars: Eclipse“ erst 2026 oder später erscheinen wird. Seinen Quellen zufolge soll das Studio derzeit große Probleme mit der Engine haben.

Quelle: Insider Gaming, GameSpot

