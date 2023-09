Hyenas: Entwicklung eingestellt und Statement von Sega

Nachdem Segas und Creative Assemblys “Hyenas” noch einen Auftritt auf der Gamescom 2023 hatte und im Vorfeld Änderungen am Geschäftsmodell bestätigt wurden, gab der Publisher heute bekannt, dass der Multiplayer-Titel nicht veröffentlicht wird. Die Entwicklung wurde eingestellt.

Ausschlaggebend war laut Sega die geringe Rentabilität in Europa, die vor allem in dieser Region strukturelle Änderungen zur Folge haben wird. Nicht nur “Hyenas” traf es. Auch andere Spiele, die es nicht einmal bis zur Ankündigung schafften, wurden gestoppt.

„Als Reaktion auf die geringere Rentabilität der europäischen Region haben wir das Titelportfolio jeder Entwicklungsbasis in Europa überprüft. Die daraus resultierende Maßnahme ist die Streichung von Hyenas und einigen unangekündigten Titeln, die sich in der Entwicklung befinden“, so Sega in der Ankündigung.

Aufgrund der geplanten strukturellen Änderungen, die Sega vor allem in Europa umsetzen möchte, rechnet das Unternehmen mit einem Verlust für das laufende Geschäftsjahr 2023/24. Was dieser Schritt für das britische Studio Creative Assembly bedeutet, ist noch offen.

Popkultur-Raubzüge im Weltall: Dreier-Teams gegen KI

“Hyenas”, ein Raub- und Extraktions-Multiplayer-Shooter, der im Juni des vergangenen Jahres angekündigt wurde, sollte in diesem Jahr für PC, Mac sowie Konsolen der aktuellen und vorherigen Generation veröffentlicht werden.

In einem Wettkampf gegen die künstliche Intelligenz und untereinander traten insgesamt fünf Dreier-Teams an, um in weitläufigen Raumschiffen mit Zero-G-Abschnitten Erinnerungsstücke der Popkultur zu entwenden.

In unserer Vorschau kam Olaf zu dem Schluss, dass “Hyenas” einen guten, wenn auch nicht rundum überzeugenden Eindruck macht. Vor allem das Map-Design und die freien Rundenabläufe versprachen etwas, das sich von der Konkurrenz abhebt.

Für Schlagzeilen sorgte Sega zuletzt vor allem mit “Sonic Superstars” und einer gewichtigen Übernahme. So konnte der Kauf der “Angry Birds”-Macher im vergangenen August abgeschlossen werden. Wer die wütenden Vögel in Kombination mit PlayStation VR2 erleben möchte, hat bald die Gelegenheit dazu, wie wir am Vormittag berichteten.

Weitere Meldungen zu Hyenas.

