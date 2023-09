Marvel’s Spider-Man 2: Insomniac Games zeigt spoilerfreie Trophäenliste

Insomniac Games listet alle Trophäen auf, die ihr euch in „Marvel’s Spider-Man 2“ auf der PS5 verdienen könnt. Für die Platin-Trophäe müsst ihr alle anderen Trophäen sammeln.

In rund einem Monat erscheint „Marvel’s Spider-Man 2“. Der Titel wird exklusiv für PlayStation 5 veröffentlicht und es gibt dementsprechend wieder einige Trophäen, die in dem Spiel gejagt werden können.

Insomniac Games gibt schon jetzt einen Einblick darauf, welche Trophäen im Spiel existieren und wie ihr an die Platin-Trophäe kommt. In einer noch nicht ganz vollständigen Liste können Sammler und Sammlerinnen sehen, welche Trophäen es im Spiel gibt.

Marvel’s Spider-Man 2: Für die Platin-Trophäe müsst ihr alles tun

Die Trophäen-Liste enthält insgesamt 25 Trophäen. Darin sind allerdings noch nicht alle Trophäen enthalten, die es im Spiel geben wird. Insomniac Games hat alle Trophäen entfernt, die Spoiler zur Story des Spiels verraten würden.

Um die Platin-Trophäe zu erhalten, müssen alle anderen Trophäen verdient werden. Das scheint keine leichte Aufgabe zu sein, denn ihr müsst vermutlich alle möglichen Aktivitäten im Spiel erledigen, um die Trophäe zu bekommen.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Zu den Trophäen zählt beispielsweise das Abschließen aller Distrikte zu 100 Prozent. Darunter werden Quests, Sammelgegenstände und das Lösen aller Verbrechen fallen. Hinzu kommt, dass ihr alle Gadget-Upgrades kaufen sowie alle verfügbaren Anzüge freischalten müsst. Sowohl Peter Parker als auch Miles Morales müssen eine Reihe von Kampfzielen erfüllen.

Die Ziele an sich klingen zunächst ganz einfach, doch die Masse an Aktivitäten wird wohl das Problem am Sammeln der Platin-Trophäe sein.

Sollte euch interessieren, welche Trophäen ihr sonst noch benötigt, könnt ihr auf Seiten wie truetrophies.com die vollständige Trophäenliste sehen. Seid allerdings vorgewarnt, denn hier gibt es einige Spoiler zur Story, die euch den Spielspaß verderben könnten.

Weitere Meldungen von „Marvel’s Spider-Man 2“:

„Marvel’s Spider-Man 2“ erscheint am 20. Oktober 2023 für die PlayStation 5. Alle interessierten Spieler und Spielerinnen können den Titel aktuell schon vorbestellen, beispielsweise bei Amazon*.

Weitere Meldungen zu Marvel's Spider-Man 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren