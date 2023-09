Marvel’s Spider-Man 2: TV-Spot mit Venom und Neuigkeit zu Coney Island

Mit “Marvel’s Spider-Man 2” bietet Insomniac Games nicht nur einen größeren Schauplatz. Ebenfalls sollen die dort möglichen Erlebnisse intensiviert werden. Der Vergnügungspark Coney Island sei ein gutes Beispiel für diese Bemühungen, wie Insomniacs Jeanette Lee in einem Interview betonte.

Lee reagierte damit auf die Frage nach der Zukunft von Open-World-Superheldenspielen. Demnach gehe es nicht unbedingt darum, eine Metropole noch weiter zu vergrößern, sondern darum, die Momente besser zu machen und mehr spannende Situationen zu schaffen.

“Der Vergnügungspark Coney Island in Spider-Man 2 ist ein anschauliches Beispiel dafür”, so Lee. “Man kann mit den Fahrgeschäften fahren und den Ort kennenlernen, vor allem, wenn man noch nie dort war. Übrigens haben wir diese Umgebung während der Corona-Pandemie gebaut. Und es war für uns alle fast wie eine Art Urlaub.”

Darauf aufbauend hätten die Entwickler die Absicht, dass die Spieler jeden Moment in „Marvel’s Spider-Man 2“ genießen können, während gleichzeitig die Geschichte zu einem Ende geführt wird.

An anderer Stelle tauchte ein TV-Spot zu „Marvel’s Spider-Man 2“ auf. Er wurde mit einer portugiesischen Synchronisation versehen und auf Twitter veröffentlicht.

Der Clip zeigt Miles Morales und Peter Parker im Kampf gegen Venom, wobei Manhatten als Schauplatz gewählt wurde.

Here is the full version! #SpiderMan2PS5 #BeGreaterTogether pic.twitter.com/Zi8Lkc8liO

— Multiverse Bro (@multiversebro) September 26, 2023