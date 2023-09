Marvel’s Spider-Man 2: Gold-Status erreicht und erstmals mit Fallschaden

Am 20. Oktober kommt „Marvel’s Spider-Man 2“ auf die PlayStation 5. Eine Verschiebung ist auszuschließen, da Insomniac heute den Gold-Status verkündet hat. Zu diesem Anlass haben sich Beteiligte des cinematischen Action-Adventures in einem kurzen Video an die Fans gewendet.

Außerdem haben wir von einer neuen Funktion erfahren: Peter und Miles können sich diesmal verletzen, wenn sie aus einer gewissen Höhe auf den Boden prallen. Darauf machte der YouTuber Blitzwinger aufmerksam.

Damit ist zum ersten Mal in der „Marvel’s Spider-Man“-Reihe Fallschaden enthalten. Sowohl im ersten Hauptteil als auch in der Standalone-Erweiterung gab es dieses Element nicht.

In der ambitionierten Fortsetzung wollte Insomniac Games anscheinend mehr Immersion bieten und hat daher den Fallschaden eingebaut. Dadurch muss der Spieler deutlich vorsichtiger agieren und darf sich nicht mehr leichtsinnig von hohen Gebäuden stürzen.

Viele Spieler befürworten den Fallschaden. Sie sind der Meinung, dass die Spielerfahrung dadurch besser ausfällt. Mehr Skill wird deshalb benötigt und das Schwingen durch die Stadt fühlt sich reizvoller an, meinen die Nutzer. Andere hingegen bevorzugen es, sich wild auszutoben und als Superheld gefühlt unsterblich zu sein.

Lässt sich jederzeit ausschalten

Ein Muss ist das jedoch nicht: Ihr könnt den Fallschaden in den Optionen jederzeit ausschalten, wenn ihr darauf keine Lust habt. Wenn ihr es möchtet, bleibt also alles beim Alten.

Wie sieht’s bei euch aus? Werdet ihr mit oder ohne Fallschaden spielen? Schreibt es uns gern in die Kommentare.

Für die Standard Edition zahlt ihr einen Preis von 79,99 Euro. Bestellt ihr vor, kriegt ihr als Bonus zwei Anzüge, den Netzgriefer und drei Fertigkeitspunkte. Wer noch mehr Inhalt haben möchte, sollte zur Deluxe Edition für 89,99 Euro greifen. Hier stecken zusätzlich gleich zehn Bonus-Anzüge, Fotomodus-Gegenstände und zwei Fertigkeitspunkte drin.

