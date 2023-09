Gangs of Sherwood: Die düstere Robin Hood-Geschichte zeigt sich im neuen Story-Trailer

In Zusammenarbeit mit dem Publisher Nacon kündigten die Entwickler der Appeal Studios im Sommer des vergangenen Jahres den kooperativen Action-Titel „Gangs of Sherwood“ an.

Wie sich der offiziellen Ankündigung entnehmen ließ, soll der Titel vor allem mit seinem ungewöhnlichen und unverbrauchten Setting punkten. Erzählt wird eine Neuinterpretation der klassischen Robin Hood-Geschichte, in der es ein weiteres Mal um eine Gruppe heimlicher Helden geht, die die Reichen bestehlen und die Beute unter den Bedürftigen und Armen verteilen.

Dieses Mal allerdings in einem düsteren Science-Fantasy-Setting. Ein frisch veröffentlichter Story-Trailer vermittelt einen weiteren Eindruck von dem, was bezüglich des Settings und der Geschichte auf uns zukommt.

Schlüpft in die Rolle bekannter Helden

Während die Entwickler der Appeal Studios beim Setting und der Art und Weise, wie uns die Geschichte von Robin Hood erzählt wird, neue Wege gehen möchten, handelt es sich bei den spielbaren Helden und ihren Widersachern um alte Bekannte. Demnach schlüpfen vier Spielerinnen und Spieler in die Rolle von Robin Hood, Marian, Friar Tuck sowie Little John und führen eine Rebellion gegen die Armeen des Sheriffs von Nottingham an.

Zu den spielerischen Besonderheiten des kooperativen Action-Titels wird zum einen die Möglichkeit gehören, die Fähigkeiten und Ausrüstungen der spielbaren Helden auf den eigenen Spielstil zuzuschneiden. Dabei rückt nicht nur der Kampf gegen die Schergen des Sheriffs von Nottingham in den Mittelpunkt.

Gleichzeitig geht es in „Gangs of Sherwood“ darum, die Beute an die Armen zu verteilen und Unschuldige zu retten. Dadurch verbessern die Helden ihren Ruf und schalten Upgrades sowie noch stärkere Kombos frei. Zudem kann das Gold bei Händlern in neue Waffen und Ausrüstungsgegenstände investiert werden.

„Gangs of Sherwood“ wird am 3. November 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

