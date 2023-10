Dredge: „The Iron Rig“-DLC zum Überraschungshit verschiebt sich auf 2024

Wie kurz nach dem Release im Frühjahr bestätigt wurde, planen die Indie-Entwickler von Black Salt Games mehrere Updates und DLCs zum düsteren Angel-Abenteuer „Dredge“.

Im Laufe des vierten Quartals sollte der kostenpflichtige „The Iron Rig“-DLC veröffentlicht werden, der sich um die Ironhaven Corporation und ihren neuen Bohrbetrieb drehen wird, die das Ziel verfolgt, „die Städte und ihre Bevölkerung wiederzubeleben“.

Wie Black Salt Games in einem aktuellen Statement einräumte, werden wir uns allerdings noch ein wenig länger gedulden, da der Release von „The Iron Rig“ auf 2024 verschoben wurde.

Laut den Angaben von Black Salt Games benötigt das Studio etwas mehr Vorlaufzeit für das Marketing, „um den Release von The Iron Rig so aufregend wie möglich zu gestalten.“

Weiterer DLC im Jahr 2023 versprochen

„Wir waren wirklich niedergeschlagen, weil wir wussten, dass wir uns gegenüber all unseren engagierten Spielern verpflichtet hatten. Aber wir glaubten fest daran, dass es nur einen Weg nach vorne gab, nämlich The Iron Rig auf das nächste Jahr zu verschieben“, führte das Indie-Studio aus und gab bekannt, dass an einem weiteren DLC gearbeitet wird, der 2023 erscheint.

Konkrete Details zu den Inhalten des DLCs oder ein Releasetermin werden laut Black Salt Games zu einem späteren Zeitpunkt folgen. „Also haben wir hart daran gearbeitet, zusätzliche Inhalte zu erstellen, und wir können es kaum erwarten, bald mehr Details mit Ihnen zu teilen, einschließlich des Veröffentlichungsdatums und des Preises. Wir verstehen, dass dies nicht das ist, was wir ursprünglich versprochen haben, aber wir hoffen, dass ihr Verständnis habt“, heißt es weiter.

„Dredge“ erschien im März dieses Jahres für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S sowie die Nintendo Switch und ist zum Preis von 24,99 Euro erhältlich.

We have some news to share. pic.twitter.com/HpJswW0RdJ — Black Salt Games 🔜 #GCAP23 #PAXAUS (@BlackSaltGames) September 28, 2023

