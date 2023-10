Horizon Forbidden West: Complete Edition ist erstes PS5-Spiel mit 2 Discs

Auf Reddit wurde ein Foto von der physischen Complete Edition gepostet. Genauer beschrieben ist hier die Rückseite der Hülle zu sehen, der wir entnehmen können: 2 Discs sind enthalten.

Doch nicht Rebirth

Somit haben wir es mit dem ersten PS5-Spiel zu tun, das mit zwei Discs ausgeliefert wird. Das Zweite wird „Final Fantasy VII Rebirth“ sein, das im Februar auf den Markt kommt. Kollektionen sind davon allerdings ausgenommen.

Die Complete Edition enthält neben „Horizon Forbidden West“ und dem DLC „Burning Shores“ sämtliche Zusatzinhalte. Dazu gehören ein Artbook, der Soundtrack und ein Comic zum ersten Teil.

Im Spiel kriegt ihr wiederum Extras im Fotomodus und die folgenden Items: Carja-Behemoth-Elite-Outfit & Carja-Behemoth-Kurzbogen, Nora-Donner-Elite-Outfit, Nora-Donnerschleuder, Apex-Krallenschreiter-Maschinen-Streit-Figur und ein Rohstoffpaket.

Der Release findet am 6. Oktober statt, dem kommenden Freitag. 59,99 Euro kostet das Komplettpaket, was angesichts des gebotenen Umfangs mehr als fair ist.

Im Hauptspiel reist Aloy ins postapokalyptische Kalifornien, wo sie unter anderem die Ruinen von San Francisco erkundet. In der Download-Erweiterung zieht sie dann weiter nach Los Angeles, was sich mittlerweile in eine Inselgruppe verwandelt hat.

Habt ihr „Horizon Forbidden West“ bereits, den DLC aber noch nicht? Dann könnt ihr „Burning Shores“ gerade für 14,99 Euro im PS Store erwerben und somit 25 Prozent sparen.

