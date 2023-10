CoD Modern Warfare 3: PS4/PS5-Beta startet heute – Maps, Modi und Zeiten

Heute startet für PlayStation-Spieler die Beta von “Call of Duty: Modern Warfare 3”, die zunächst allen Vorbestellern offensteht. Doch auch eine offene Testphase folgt. Wir haben alle wichtigen Informationen zusammengefasst.

Der Multiplayer-Part von “Call of Duty: Modern Warfare 3” wird vor dem Launch einem Beta-Test unterzogen. Und zumindest bei der Termingestaltung gibt es kurz vor der Übernahme des Publishers Activision keine Überraschungen.

Das heißt, beim heutigen Start der Beta können zunächst nur Spieler auf den Konsolen PS4 und PS5 teilnehmen, sofern sie “Call of Duty: Modern Warfare 3” vorbestellen. Am Sonntag wird die Beta für alle PlayStation-Spieler geöffnet.

Einige Tage länger müssen sich Spieler gedulden, die den PC oder eine Xbox favorisieren. Hier erfolgt der Early Access über eine Vorbestellung am 12. Oktober 2023. Ebenfalls können ab diesem Tag wieder alle PlayStation-Spieler einsteigen.

Die komplette Freischaltung der Beta von “Call of Duty: Modern Warfare 3” erfolgt am 14. Oktober 2023. Zwei Tage später wird die Testphase beendet, sofern es zu keiner Verlängerung kommt.

Beta-Termine in der Übersicht

Die Beta-Termine sind nachfolgend noch einmal aufgelistet. Los geht es an den genannten Tagen immer um 19 Uhr.

Wochenende 1 – Nur auf PlayStation:

6. bis 7. Oktober: Vorbesteller auf PS4 und PS5

Vorbesteller auf PS4 und PS5 8. bis 10. Oktober: Open Beta auf PS4 und PS5

Wochenende 2 – Crossplay-Beta:

12. bis 13. Oktober: Vorbesteller auf Xbox/PC, Open Beta auf PS4/PS5

Vorbesteller auf Xbox/PC, Open Beta auf PS4/PS5 14. bis 16. Oktober: Open Beta auf PS4/PS5, Xbox und PC

Spieler, die am Early Access teilnehmen möchten und entsprechend eine Vorbestellung aufgegeben haben, müssen beim Erwerb der digitalen Version von “Call of Duty: Modern Warfare 3” im PlayStation Store keinen Key und dergleichen eingeben.

Im Fall der Disk-Version wird von teilnehmenden Händlern ein Code vergeben, der per Mail zugeschickt wird oder sich auf der Quittung befindet. Dieser Code kann auf der hier verlinkten Seite eingelöst werden. Weitere Infos dazu sind in einer deutschsprachigen FAQ zusammengefasst.

Den Eintrag zur Beta von “Call of Duty: Modern Warfare 3” findet ihr direkt im PlayStation Store. Die Web-Version kann hier aufgerufen werden. Aufgrund der Größe ist ein Preload empfehlenswert.

Maps und Modi der MW3-Beta

Das erste Wochenende startet mit vier Karten und vier Spielmodi. Eine zusätzliche Karte und ein zusätzlicher Modus werden am Sonntag hinzugefügt, wenn die Beta für alle PlayStation-Spieler geöffnet wird.

Karten der Beta:

Favela

Estate

Skidrow

Popov Power (Ground War)

Rust (Open Beta)

Modi der Beta:

Team Deathmatch

Domination

Hardpoint

Kill Confirmed (Open Beta)

Ground War

Während des Eröffnungswochenendes der “Modern Warfare 3”-Beta haben Spieler die Möglichkeit, ihre Stufe auf maximal 20 zu erhöhen. Durch das Erreichen der Spielstufen werden zusätzliche Ausrüstungsgegenstände freigeschaltet, die ab Spielerlevel 4 verwendet werden können, sobald benutzerdefinierte Ausrüstung verfügbar ist. Einzelheiten dazu sind in einem Blogpost zusammengefasst.

Zusätzlich werden während der Beta allen Besitzern der 109,99 Euro teuren Vault Edition das Nemesis Operator-Bundle und die Schicksals-Waffentresore zur Verfügung stehen.

Die Vollversion von „Call of Duty: Modern Warfare 3“ erscheint am 10. November 2023 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC.

