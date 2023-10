Cyberpunk 2077: CD Projekt beantwortet die Frage nach einer Ultimate Edition

In dieser Woche kam das Gerücht auf, dass CD Projekt den Release einer Ultimate Edition zum erfolgreichen Rollenspiel "Cyberpunk 2077" plant. In der Zwischenzeit äußerte sich auch das polnische Studio selbst zu den Berichten.

In dieser Woche veröffentlichte CD Projekt neue Verkaufszahlen zu „Cyberpunk 2077“ und gab bekannt, dass sich das Rollenspiel weltweit mehr als 25 Millionen Mal verkaufte.

Ergänzend dazu kam in dieser Woche das Gerücht auf, dass CD Projekt die Veröffentlichung einer Ultimate Edition zu „Cyberpunk 2077“ vorbereiten könnte. Dies ging den unbestätigten Berichten aus den Datenbanken der europäischen PEGI hervor, die eine entsprechende Komplettausgabe für die Xbox Series X/S mit einer Alterseinstufung versah.

In einer Frage- und Antwort-Runde mit Investoren bezog CD Projekts Chief-Commercial-Officer Michał Nowakowski auf Nachfrage Stellung zu den Gerüchten um die Ultimate Edition zu „Cyberpunk 2077“ und bestätigte, dass in der Tat ein Komplettpaket des Rollenspiels geplant ist. Auf einen finalen Namen einigten sich die Verantwortlichen bisher allerdings noch nicht.

CD Projekt bittet um ein wenig Geduld

Wann mit der offiziellen Ankündigung oder gar dem Release der Ultimate Edition zu rechnen ist, ließ Nowakowski ebenfalls offen. Im Fall von „The Witcher 3: Wild Hunt“ erschien das Hauptspiel im Jahr 2015. Eine Game of the Year-Edition, die neben dem Hauptspiel die beiden Erweiterungen „Hearts of Stone“ sowie „Blood and Wine“ und diverse kleinere DLCs umfasste, folgte im August 2016.

„Nun, bei Witcher 3 hat es einige Zeit gedauert, aber wir wollen es nicht vergleichen, weil wir vielleicht einen neuen Ansatz verfolgen werden. Einen anderen Ansatz als bei The Witcher“, ergänzte Nowakowski. „Wir haben zwar einige Absichten, aber es ist noch nicht an der Zeit, darüber zu diskutieren.“

Vor wenigen Tagen wies CD Projekt darauf hin, dass nach dem umfangreichen Update auf die Version 2.0 und dem Release von „Phantom Liberty“ keine weiteren Features und Inhalte für „Cyberpunk 2077“ mehr geplant sind. Stattdessen sollen nur noch Fehlerbehebungen wie der kürzlich zur Verfügung gestellte Patch 2.01 folgen.

Weitere Meldungen zu Cyberpunk 2077:

„Cyberpunk 2077“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich. Aus technischen Gründen blieben die alten Konsolen bei der Veröffentlichungen von „Phantom Liberty“ und dem Patch 2.0 außen vor.

Quelle: Videogames Chronicle

Weitere Meldungen zu Cyberpunk 2077.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren