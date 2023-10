Telltale: Entlassungen betrafen offenbar einen „Großteil des Studios“

Nachdem in den vergangenen Wochen mehreren bekannte Entwicklerstudios Entlassungen bestätigten, gab Telltale Games vor wenigen Tagen bekannt, dass auch bei den Adventure-Experten der Rotstift angesetzt wurde.

Wie viele Angestellte unter dem Strich entlassen wurden, verriet das Studio zwar nicht, wies in seiner offiziellen Stellungnahme aber zumindest darauf hin, dass keine Projekte eingestellt wurden. Stattdessen werde weiterhin an „The Wolf Among Us 2“ und einem bisher unangekündigten Titel gearbeitet.

Aktuellen Berichten zufolge könnten sich die Entlassungen bei Telltale Games allerdings negativ auf die weitere Entwicklung der laufenden Projekte auswirken. Dies lassen zumindest die Aussagen von Jonah Huang vermuten, der bis zu seiner Entlassung in der letzten Woche als Cinematic-Director bei Telltale Games arbeitete.

Wie Huang ausführte, erfolgten die in der vergangenen Woche bestätigten Entlassungen bereits Anfang September und betrafen einen Großteil des Studios, was natürlich unschöne Erinnerungen an das zwischenzeitliche Aus von Telltale Games im Jahr 2018 weckt. „Das ist ein heikles Thema, aber ich halte es für notwendig, den Entlassungsnachrichten im Gaming-Bereich etwas hinzuzufügen: Telltale hat die meisten von uns Anfang September entlassen“, führte Huang aus und wies darauf hin, dass auch das Team, das für „The Wolf Among Us 2“ verantwortlich ist, von den Entlassungen betroffen war.

In welchem Stadium sich der Nachfolger, der aufgrund des Wechsels auf die Unreal Engine 5 auf 2024 verschoben wurde, derzeit befindet, kann Huang nicht sagen, da er ansonsten gegen eine Verschwiegenheitserklärung verstoßen würde, die auch nach seiner erneuten Entlassung bei Telltale Games weiter Bestand hat.

Doch warum entschied sich Huang nach der Insolvenz im Jahr 2018 und der 2019 erfolgten Neugründung des Studios dazu, ein weiteres Mal bei Telltale Games anzuheuern? Diesen Schritt kommentierte er wie folgt: „Zusätzliche, nicht vertragsbrechende Details: Ich bin Telltale ursprünglich wieder beigetreten, weil ich schon immer an TWAU2 arbeiten wollte (als Fan des Originals). Unser Team war sehr klein und ich war wirklich gespannt auf das Spiel.“

Die Verantwortlichen von Telltale Games halten sich mit konkreten Details zur Entwicklung der vergangenen Wochen und dem Entwicklungsstadium, in dem sich „The Wolf Among Us 2“ befindet, weiter vornehm zurück.

This is a sore subject, but I feel it necessary to add to the gaming layoff news: Telltale laid most of us off early September. Status of TWAU2, I can’t say (NDA).

Now, I focus on what matters to me—my own game, and the following words:

Games industry, we must UNIONIZE.

