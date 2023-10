PS5 Slim: Größenvergleich zeigt deutlich schlankere Konsole

Der nächste Größenvergleich ist da: Er zeigt, wie viel kleiner das neue Slim-Modell der PS5 ist. Ebenfalls wird noch einmal deutlich, welchen Anteil der neue Standfuß am Gesamtbild hat. Der Haken: Er muss separat gekauft werden.

Die PS5 Slim, die offiziell den Namen des Launch-Modells behält, ist deutlich kleiner als die bisher erhältlichen Modelle der Current-Gen-Konsole. Wie sehr die Hardware schrumpfen konnte, verdeutlichten im Laufe der Woche erste Grafikvergleiche, die noch recht rudimentär ausfielen.

Mehr Mühe machte sich der Reddit-User NatureCertain, der die bisherige PS5 und die neue Slim-Konsole anhand selbsterstellter 3D-Modelle vergleicht und die Ergebnisse in einer kleinen Galerie teilt.

Slim vs. Launch-Modell im Größenvergleich

Angeschaut werden können die gegenübergestellten Konsolen dank der Bilder aus verschiedenen Perspektiven. Sie machen deutlich, dass die neue PS5 verglichen mit dem Launch-Modell nahezu zierlich daher kommt.

Das gilt zumindest für die Digital Edition, die dem Disk-Modell der aktuell erhältlichen Version gegenübergestellt wird, was den Effekt noch einmal verstärkt. Mit dem Laufwerk verliert die Konsole hingegen ein wenig an Zierlichkeit, wenn man es so nennen mag.

Nachfolgend seht ihr eine der Grafiken. Die komplette Galerie ist auf Reddit eingebettet.

Bildquelle: NatureCertain @ Reddit

Edel wirkt auf den Bildern auch der neue Standfuß, der zu einer reduzierten Gesamthöhe beiträgt. Kurioserweise ist er kein Teil des Lieferumfangs und muss separat für 29,99 Euro gekauft werden.

Mutige Spieler können die PS5 offenbar auch ohne Standfuß aufstellen. Richtig standfest wirkt diese Option allerdings nicht, sodass die Zusatzinvestition, die in den vergangenen Tagen für reichlich Kritik sorgte, durchaus lohnenswert und nervenschonend sein kann. Alternativ kann die Konsole waagerecht positioniert werden, was viele Spieler ohnehin bevorzugen.

Auch Gewicht wurde eingespart. Nur noch 2,6 kg (Digital Edition) bzw. 3,2 kg (Disk-Modell) bringen die neuen Konsolen auf die Waage. Weitere technische Einzelheiten sind in dieser Meldung zusammengefasst.

Eine Digital Edition ist gleichzeitig ein Pre-Disk-Modell

Es ist bemerkenswert, dass aus der Digital Edition mit dem Kauf eines separat erhältlichen Laufwerks recht unkompliziert ein Disk-Modell gemacht werden kann. Denn Sony produziert fortan nur noch ein Konsolen-Modell und liefert es mit oder ohne Laufwerk aus. Kunden haben die Wahl und können die Entscheidung im Anschluss korrigieren, was bei den bisherigen Modellen der PS5 nicht möglich ist.

Die PS5 Slim wird die bisherigen Modelle der Sony-Konsole ersetzen und stellt bis zur möglichen Veröffentlichung der PS5 Pro fortan die einzige Möglichkeit dar, die aktuelle Sony-Konsole zu erwerben.

In Nordamerika startet die Markteinführung im November. Andere Länder folgen in den darauffolgenden Monaten. Entscheidend scheinen für den Verkaufsstart die Lagerbestände zu sein, die zunächst abgebaut werden müssen.

