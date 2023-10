PS5: Neue „Check for Update“-Funktion erleichtert die Suche nach Updates

Still und heimlich spendierte Sony Interactive Entertainment der PlayStation 5 eine neue Funktion. Diese erleichtert euch die Suche nach Spielen, die mit einem Patch beziehungsweise Update versehen wurden und vor dem nächsten Start aktualisiert werden müssen.

Wie sich den Aussagen von PlayStation 5-Besitzern auf Plattformen wie Reddit oder X (ehemals: Twitter) entnehmen lässt, spendierte Sony Interactive Entertainment der PS5 still und heimlich eine neue Funktion.

Diese versetzt Spielerinnen und Spieler in die Lage, auf das „Check for Update“-Feature zuzugreifen, mit dem die komplette installierte Software-Bibliothek nach möglichen Updates beziehungsweise Patches durchleuchtet wird. Somit ist es dank der neuen Funktion möglich, alle zur Verfügung stehenden Updates auf einmal abzurufen und zu installieren.

Bisher stand eine ähnliche Funktion lediglich für Titel bereit, die erst kürzlich gespielt wurden und sich somit auf dem Homescreen befanden. Die restlichen Spiele in der eigenen Software-Bibliothek wurden vor dem neuen Update nicht berücksichtigt.

Die User begrüßen die neue Funktion

Weiter geht aus den Angaben der Nutzer hervor, dass das „Check for Update“-Feature nach und nach ausgerollt wird und noch nicht allen zur Verfügung steht. Abgesehen davon wird die neue Funktion von den Spielerinnen und Spielern positiv aufgenommen. „Spielverändernd. Jetzt muss ich ein Spiel nicht mehr vorzeitig starten, nur um das Update durchzuführen, und so eine der Kacheln im Homescreen entfernen“, merkte ein Nutzer beispielsweise an.

Gleichzeitig wurde allerdings auch kritisiert, dass die besagte Funktion erst jetzt Einzug hielt und somit fast drei Jahre auf sich warten ließ. Zumal ein ähnliches Feature auf der PS4 bereits seit einiger Zeit geboten wird. „Gott sei Dank! Wir nähern uns einem kompletten PS4-Feature-Set an, Jungs“, kommentierte ein User das neue Update sarkastisch.

Weitere Meldungen zum Thema:

Das letzte größere Firmware-Update der PlayStation 5 wurde unter der Versionsbezeichnung „22.02-06.00.00.42“ veröffentlicht und erschien Anfang September. Geboten wurden Features wie eine 1440p-HDMI-Videoausgabe, neue soziale Funktionen, eine Sprachsteuerung für YouTube oder Anpassungen an der offiziellen PlayStation-App.

Weitere Details und eine Auflistung aller Features, die mit dem September-Update den Weg auf die PlayStation 5 fanden, findet ihr hier.

Quelle: MP1st

Weitere Meldungen zu PS5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren