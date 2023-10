Analyse enthüllt: Roblox bei PlayStation-Spielern hoch im Kurs

Mit einem der größten Spiele (bzw. Spieleplattformen) auf dem Markt kamen viele PlayStation-User bisher kaum in Berührung. Doch seit der vergangenen Woche ist “Roblox” auch auf der PS4 und PS5 erhältlich, was vor allem der Nachwuchs freudig zur Kenntnis genommen haben dürfte.

Dass “Roblox” bei den PlayStation-Spieler tatsächlich auf ein reges Interesse stößt, zeigt eine erste Analyse von Mat Piscatella, Executive Director und führender Analyst bei Circana. In einem Beitrag auf X – ehemals Twitter – sieht er die Spieleplattform in der Launchphase auf dem dritten Platz hinter zwei anderen zugkräftigen Titeln.

Nur zwei Shooter zogen mehr Spieler an

So gibt Piscatella an, dass “Roblox” während der Markteinführung auf der PlayStation den dritten Platz in Bezug auf den Prozentsatz der PlayStation-Spieler, die einen Titel mindestens einmal gespielt haben, einnehmen konnte. Damit positionierte sich “Roblox” lediglich hinter den etablierten Dauerläufern “Call of Duty: Modern Warfare 2” und “Fortnite”.

“Laut dem Player Engagement Tracker von Circana belegte Roblox in der Einführungswoche den dritten Platz in Bezug auf den Anteil der PlayStation-Spieler, die den Titel mindestens einmal gespielt haben. Nur Call of Duty: Modern Warfare 2 und Fortnite lagen höher”, so der Analyst auf X im Wortlaut.

Der Erfolg von “Roblox” auf den Konsolen PS5 und PS4 kommt nicht allzu überraschend. Schon Mitte September wurden vom Unternehmen 65 Millionen täglich aktive Spieler in “Roblox” bestätigt. Mit den neuen Versionen könnte die Zahl noch einmal signifikant steigen.

Allerdings ist einer der größten Wachstumstreiber zunächst Geschichte: In den vergangenen Jahren konnte “Roblox” bei jungen Menschen unter 16 Jahren einen beträchtlichen Anstieg verzeichnen, was auf die COVID-19-Pandemie zurückgeführt wird.

Was ist Roblox eigentlich?

“Roblox” ist eine digitale Plattform, die es ihren Nutzern ermöglicht, eigene Spiele zu erstellen und zu spielen. Die Online-Präsenz wurde im Jahr 2006 ins Leben gerufen und hat seitdem eine beeindruckende Anzahl an Benutzern angezogen.

Die Plattform stellt den Spielern Werkzeuge zur Verfügung, um ihre eigenen Spiele zu entwickeln und bietet zahlreiche vorgefertigte Spiele von anderen Nutzern an.

Besonders bei jüngeren Zielgruppen erfreut sich “Roblox” großer Beliebtheit, da Kids auf viele kunterbunte Spielerfahrungen treffen und zugleich mit ihren Freunden interagieren können.

Der Erfolg und das offene Konzept haben allerdings auch Schattenseiten: “Roblox” wurde in der Vergangenheit häufig dafür kritisiert, eine Welt zu fördern, in der Kinder auf verschiedenen Arten ausgenutzt werden – nicht zuletzt beim Einsatz der kostspieligen Ingame-Währung Robux, die unter anderem als Gutscheinkarten* bezogen werden kann. Auch in Zusammenhang mit Cybergrooming tauchte der Name häufiger auf.

Wer sich selbst einen Eindruck von “Roblox” verschaffen möchte, kann die Plattform kostenlos aus dem PlayStation Store laden. Nach der Erstellung eines Accounts erfolgt ein rascher Einstieg.

