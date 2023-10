Silent Hill Ascension: Premiere Trailer und Partnerschaft mit Sony Pictures

Genvid Entertainment hat den Premiere Trailer für „Silent Hill Ascension“ herausgebracht. Es handelt sich nicht um ein Spiel, sondern eine interaktive Live-Horror-Serie. Das heißt: Ihr könnt das Geschehen beim Zuschauen beeinflussen.

Die Handlung dreht sich zum einen um Familie Hernandez. Als ein weiterer Todesfall ihre bereits dezimierte Stadt erschüttert, stürzt die Familie ins Chaos. Zum anderne geht es um Familie Johansen, die in einem sterbenden Fischerdorf in Norwegen lebt. Ihr Frieden endet, als das Familienoberhaupt Ingrid auf verdächtige Art ums Leben kommt. Beide Familien entdecken ein Grauen, das sie miteinander verbindet.

„Jeden Tag werden die Entscheidungen und die Handlungen von Millionen von Menschen die Geschichte prägen und ihren Ausgang bestimmen. Erlösung, Leid oder Verdammnis? IHR entscheidet“, heißt es von offizieller Seite.

Der heute veröffentlichte Premiere Trailer verschafft euch nun genauere Eindrücke.

Gleichzeitig hat Genvid Entertainment eine Partnerschaft mit Sony Picture Entertainment verkündet. Dadurch werden die wöchentlichen Episoden auch in der neuen Film-App für PS5 und PS4 angezeigt. Allerdings haben nur Premium-Abonnenten darauf Zugriff.

Darüber hinaus kommen die Episoden in die Bravia Core App für Bravia-Fernsehgeräte und in die Bravia Core for Xperia App. Letzteres ist auf ausgewählten Xperia-Smartphones verfügbar.

Pete Wood von Sony Pictures Entertainment teilt zu dieser Partnerschaft mit: „Mit Silent Hill: Ascension betreten wir absolutes Neuland. Durch dieses einzigartige Projekt mit Genvid freuen wir uns, den Zuschauern auf Sony-Geräten eine wöchentliche Nachbereitung der Handlung von Silent Hill: Ascension mit ganzen Episoden zusammengestellter Szenen aus dieser innovativen, interaktiven Serie anzubieten.“

Der CEO von Genvid Entertainment verlor ebenfalls einige Worte. Obwohl er der leitende Produzent ist, kennt er den Ausgang der Geschichte nicht. Darüber bestimmt nämlich das Publikum. Ihr habt somit die Möglichkeit, Teil einer Handlung zu werden, die es so nie wieder geben wird.

In Deutschland startet die Echtzeit-Serie am 1. November 2023 um 1 Uhr Nachts. Neben den Apps von Sony Pictures könnt ihr „Silent Hill: Ascension“ im Browser und auf Android/iOS-Geräten ansehen.

