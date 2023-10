Der Herr der Ringe Rückkehr nach Moria: PS5-Version verschoben und neuer Termin bestätigt

Ursprünglich sollte das Fantasy-Abenteuer „Der Herr der Ringe: Rückkehr nach Moria“ am 24. Oktober 2023 für den PC und die PlayStation 5 veröffentlicht werden.

In einer aktuellen Mitteilung wies der Publisher North Beach Games allerdings darauf hin, dass der geplante Release im Oktober nur auf dem PC erfolgen wird. Die Download-Version für die PS5 hingegen, die ebenfalls in der nächsten Woche erscheinen sollte, verschiebt sich laut dem Publisher auf den 5. Dezember 2023.

Unangetastet bleibt der Termin der PS5-Retail-Fassung, die weiterhin für einen Release am 5. Dezember 2023 vorgesehen ist.

Durch die Verschiebung der digitalen Version erscheinen nun beide Fassungen für die PlayStation 5 am gleichen Tag.

John Rhys Davies feiert ein Comeback

Anfang der Woche bestätigten North Beach Games und die Entwickler von Free Range Games ein interessantes Detail zu „Der Herr der Ringe: Rückkehr nach Moria“. Wie die beiden Studios bekannt gaben, dürfen sich die Fans auf ein Wiedersehen mit John Rhys Davies freuen. Genau wie in den beliebten Filmen wird der britische Schauspieler in der Rolle des grimmigen Zwerges Lord Gimli Lockbearer zu sehen sein.

In „Der Herr der Ringe: Rückkehr nach Moria“ führt unser Weg in das vierte Zeitalter von Mittelerde. In der Rolle eines Zwerges kehren wir in die Minen von Moria zurück. Nachdem unser selbst erstellter Charakter von Gimli höchstpersönlich in die Nebelberge gerufen wird, übernimmt dieser die Kontrolle über einen Zwergen-Clan.

In den Minen von Moria stehen die Zwerge vor der Aufgabe, die verlorene Beute aus der Zwergenheimat Moria – bekannt als Khazad-dûm oder Dwarrowdelf – aus den Tiefen unter ihren Füßen zurückzuholen. Eine Aufgabe, der man sich entweder alleine oder im Coop mit bis zu acht Zwergen stellt.

Weiter geht aus der offiziellen Ankündigung hervor, dass „Der Herr der Ringe: Rückkehr nach Moria“ ein umfangreiches Crafting-System bietet. Mit diesem ist es möglich, neue und stärkere Ausrüstung für den eigenen Charakter zu erschaffen.

