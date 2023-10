EA Sports WRC: 4K und 60FPS? Codemasters bestätigt Settings für die PS5

Nachdem sich EA und Codemasters die offizielle Lizenz der World Rally Championship (kurz: WRC) sicherten, erscheint mit „EA Sports WRC“ in Kürze der erste offiziell lizenzierte WRC-Titel von Codemasters.

Passend zum nahenden Release sprachen die Entwickler über die technische Umsetzung von „EA Sports WRC“ und die Spezifikationen, die auf den Konsolen angepeilt werden. Auf der PS5 und der Xbox Series X/S zielt Codemasters laut eigenen Angaben auf eine Darstellung in der 4K-Auflösung und flüssigen 60 Bildern die Sekunde ab. Auf der Xbox Series S hingegen werden 1440p und 60FPS als Ziel ausgerufen.

Doch wie schneiden die Konsolen-Umsetzungen im Vergleich mit der PC-Version grafisch ab? Auch diesbezüglich ging Codemasters etwas näher ins Detail und äußerte sich wie folgt: „PlayStation 5 und Xbox Series X entsprechen im Wesentlichen den hohen Einstellungen auf dem PC.“

Zur Xbox Series S wurde ergänzt: „Aus Gründen der Performance verfügt die Xbox Series S über einige Einstellungen, die Mittel oder Niedrig entsprechen.“

EA Sports WRC setzte den Wechsel auf eine neue Engine voraus

In diesem Monat blickte Senior Creative Director Ross Gowing auf die Arbeiten an „EA Sports WRC“ zurück und hab dabei den Wechsel auf die Unreal Engine 5 hervor. Laut Gowing haben wir es bei dem Wechsel des Grafikmotors mit einem unvermeidbaren Schritt zu tun, da Codemasters‘ EGO Engine technisch an ihre Grenzen geriet.

„Unreal hat es uns ermöglicht, unsere gesamte Fahrphysik zu vermitteln und sie im Wesentlichen in die Engine einzubinden. Unreal war ein großartiger Kooperationspartner und hat uns bei dem, was wir zu tun versuchen, sehr unterstützt. Es hat uns mit anderen Fachleuten in Kontakt gebracht, die bei Epic arbeiten, um uns dabei zu helfen, die Engine an unsere eigenen Bedürfnisse anzupassen. Das war ein fantastischer Vorteil für das Projekt“, führte Gowing aus.

„EA Sports WRC“ erscheint am 3. November für die PS5, die Xbox Series X/S und den PC. Vorbesteller dürfen schon am 31. Oktober 2023 loslegen. Der Preload von „EA Sports WRC“ auf der PS5 startet am 29. Oktober 2023.

