The Legend of Heroes – Trails of Cold Steel 3 & 4: Der Termin der PS5-Versionen steht

Zum Start in die neue Woche stellte NIS America nicht nur einen frischen Trailer zu den PS5-Versionen von The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3" und "The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4" bereit. Auch der finale Termin der Umsetzungen auf Sonys aktuelle Konsole wurde bestätigt.

Vor ein paar Wochen gab der Publisher NIS America bekannt, dass die beiden Rollenspiele „The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3“ und „The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4“ für die PS5 veröffentlicht werden.

Nachdem bisher nur von einem Release Anfang 2024 die Rede war, bestätigte der Publisher nun den finalen Releasetermin. Wie verkündet wurde, erscheinen die beiden Rollenspiele am 16. Februar 2024 für die PS5. Passend zur Enthüllung des Releasetermins veröffentlichte NIS America einen frischen Trailer.

Zudem geht der Trailer etwas näher auf die Handlung und die Charaktere ein.

PS5-Versionen erscheinen in einer Retail-Fassung

Bereits in der offiziellen Ankündigung der PS5-Portierungen wies NIS America darauf hin, dass diese in zwei unterschiedlichen Versionen angeboten werden. Zum einen erscheint eine Retail-Fassung. Hier sind sowohl „The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3“ als auch „The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4“ enthalten.

Im PlayStation Store wiederum wird es möglich sein, die PS5-Versionen der beiden Rollenspiele einzeln zu erwerben. Die Handlung von „The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3“ setzt laut offiziellen Angaben zwei Jahre nach den Geschehnissen des Vorgängers ein. Wir übernehmen die Kontrolle über den Protagonisten Rean Schwarzer, der mittlerweile als Ausbilder auf dem Zweigcampus der Thors Military Academy aktiv ist.

Zusammen mit den Charakteren Juna Crawford, Altina Orion und Kurt Vandar geht der Held einer Bedrohung auf den Grund, die eine ernsthafte Gefahr für den Frieden in Erebonia darstellt.

„The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4“ wiederum versteht sich als ein direkter Nachfolger. Hier wird laut NIS America die Geschichte der Erebonian-Saga abgeschlossen.

