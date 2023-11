King Arthur Knight’s Tale: PS5-Version des Strategie-Rollenspiels hat einen Termin

Neocore Games hat angekündigt, dass das strategische Rollenspiel “King Arthur: Knight’s Tale” am 22. Februar 2024 für PS5 und Xbox Series X/S veröffentlicht wird.

Der Titel erschien ursprünglich im April 2022 für den PC. Zuvor erfolgte eine längere Early Access-Phase, die im Januar 2021 begann.

Besitzer der PS5- und Xbox Series X/S-Versionen erhalten die Möglichkeit, zwischen den Modi „Leistung“ und „Qualität“ zu wählen. Dadurch können sie entweder eine höhere Bildrate oder eine 4K-Auflösung priorisieren. Gleichzeitig ist es möglich, andere Spieler im lokalen Multiplayer herauszufordern.

Die PS5-Version von “King Arthur: Knight’s Tale” wird die üblichen DualSense-Funktionen nutzen, darunter das haptische Feedback. Ebenso werden Spieler sowohl auf der Xbox Series X/S als auch auf der PS5 die Möglichkeit haben, Erfolge bzw. Trophäen freizuschalten.

PC-Version konnte bei den Testern punkten

Die Tester waren mit der PC-Version recht zufrieden, was zu einem Metascore von 76 führte.

Als Beispiel kann das Fazit von Gamespew genannt werden: “Mit seinen fesselnden Kämpfen und seiner düsteren Welt, die erforscht werden will, ist King Arthur: Knight’s Tale ein Leckerbissen für alle, die RPGs lieben, an denen sie sich die Zähne ausbeißen können.“

Zwar sei es in Bezug auf die Spielmechanik oder die Charakterentwicklung nicht das tiefgründigste Erlebnis. Allerdings übe der Titel einen Reiz aus und sorge dafür, dass alles relativ reibungslos abläuft.

Der Titel wartet mit einer Fantasy-Welt auf, in der Spieler auf recht ungewöhnliche Gegner stoßen.

“King Arthur: Knight’s Tale” ist eine zeitgemäße Adaption der legendären Artus-Sage und vereint bewährte, auf Charakterentwicklung ausgerichtete Rollenspiel-Mechaniken mit traditionellen rundenbasierten taktischen Elementen.

Spieler folgen König Arthurs Erzfeind Sir Mordred, der von der Herrin des Sees wiederbelebt wird, nachdem er von Artus niedergestreckt wurde. Im Anschluss geht es auf die Suche nach dem König, der nun ein unsterblich verrückter Monarch ist.

“King Arthur: Knight’s Tale” wird am 22. Februar 2024 für PS5 und Xbox Series X/S veröffentlicht. Unsere einstige Meldung zur Ankündigung des Spiels lest ihr hier. Auf Steam kostet der Titel 44,99 Euro. Mehr Geld kann in Erweiterungen investiert werden.

