PlayStation-Adventskalender 2023: Teurer und mit mehr PSN-Guthaben

Viele Spieler werden ihn vermutlich schon entdeckt haben: Auch in diesem Jahr brachte Sony den begehrten PlayStation-Adventskalender in den Handel. Allerdings ging die diesjährige Version mit einer weiteren Preiserhöhung einher.

Nachdem der PlayStation-Adventskalender im Jahr 2021 noch 30 Euro gekostet hatte, waren es 2022 schon 40 Euro. Die diesjährige Ausgabe schlägt mit 50 Euro zu Buche. Mehrkosten entstehen damit am Ende aber nicht.

Spieler, die den genannten Betrag investieren, bekommen das Geld quasi zurückerstattet. Denn in jedem Kalender sind zwei PlayStation-Store-Gutscheine mit einem Wert von jeweils 25 Euro enthalten.

Die meisten Türchen verbergen hingegen Puzzleteile, die ein Bild ergeben, sofern sie richtig zusammengefügt werden.

Zudem haben Besitzer die Möglichkeit, mithilfe des Kalenders zwei exklusive PSN-Avatare zu erhalten und an einem Gewinnspiel mit 1.111 Preisen teilzunehmen. Unter diesen Preisen befinden sich ein PlayStation VR 2-Headset sowie PSN-Guthaben im Wert von 10, 50 oder sogar 100 Euro.

Inhalt des PlayStation-Adventskalenders 2023 in der Übersicht:

Wie bei anderen Gutscheinkarten müssen Käufer sicherstellen, dass sie den Kalender an der Kasse aktivieren lassen. Andernfalls werden die Gutscheincodes nicht funktionieren.

Verkauft wird der PlayStation-Adventskalender bei Media Markt und Saturn. Auch bei anderen Ketten wie Kaufland wurde er bereits entdeckt.

