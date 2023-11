The First Descendant: Loot-Shooter nach Beta-Feedback verschoben

The First Descendant:

Spieler, die in diesem Jahr mit dem Launch von “The First Descendant” gerechnet haben, werden enttäuscht. Nach dem jüngsten Beta-Feedback plant Nexon mit einem Launch im kommenden Jahr.

“The First Descendant” lässt länger als geplant auf sich warten. Nachdem der letzte Betatest nicht rundum zufriedenstellend war, prüft Nexon einen “Veröffentlichungszeitraum im Jahr 2024”. Das bedeutet, dass der Launch später als zuvor vorgesehen erfolgen wird.

“Wir werden in naher Zukunft weitere Details über den Veröffentlichungszeitplan bekannt geben. Es ist auch für uns sehr bedauerlich, dass wir den von euch erwarteten genauen Termin nicht einhalten konnten“, so Nexon.

In der Zwischenzeit sollen die Rückmeldungen vom Crossplay-Open-Beta-Test als Grundlage genutzt werden, um die zukünftigen Pläne zu besprechen. Ziel sei es, “The First Descendant” zu perfektionieren.

Fast zwei Millionen Beta-Teilnehmer

Auf der offiziellen Webseite beschreibt Nexon einige der geplanten Verbesserungen und geht auf die Zugriffe auf die Beta ein. Demnach nahmen fast zwei Millionen Spieler an der Testphase teil. Während sie aus verschiedenen Regionen rund um den Globus stammten, zeigte Nordamerika das größte Interesse und die meiste Spielzeit.

Ebenfalls sei man vom hohen Anteil an Konsolenspielern überrascht gewesen. Verglichen mit der Spielerzahl auf dem PC ergab sich eine gleichmäßige Aufteilung.

Kritisiert wurden während und nach der Beta neben anderen Punkten die Missionen. Darauf aufbauend möchte Nexon nicht nur die Qualität der Missionen verbessern, sondern auch die notwendigen Funktionen für das Koop-Spiel und die Matchmaking-Unterstützung für Dungeon-Missionen hinzufügen. Verbesserungen seien ebenfalls für die Schlachtfelder geplant.

Laut Nexon waren viele Teilnehmer mit der Erzählweise in Verbindung mit den Wiederholungen der Missionen unzufrieden. Das Entwicklerteam arbeitet daher an verschiedenen Ideen und Verbesserungen in diesem Bereich.

Überarbeitet werden soll ebenfalls das User-Interface. Zudem seien Probleme mit der Optimierung, der Grafikqualität und den Einstellungen bekannt. Weitere Details dazu sind hier zusammengefasst.

The First Descendant: Neue Trailer zeigen Bunny und die PS5-Features

„The First Descendant“ wird für gängige Plattformen entwickelt, darunter PC, PlayStation 4, PlayStation 5 und Xbox One sowie Series X/S. Während der zuletzt für 2024 geplante Termin weiter aussteht, kann der Titel im PlayStation Store auf die Wunschliste gepackt werden.

Weitere Meldungen zu The First Descendant.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren