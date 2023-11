Borderlands 4: Neuer Hinweis samt Erwähnung von Tiny Tina’s Wonderlands 2

Hinweise auf eine baldige Ankündigung von “Borderlands 4” tauchten in den vergangenen Monaten mehrfach auf, beispielsweise in den Profilen von Entwicklern, die offenbar am Projekt beteiligt waren.

Auch Informationen auf dem LinkedIn-Profil von Randel Reiss, der ehemals als technischer Leiter bei Lost Boys Interactive tätig war, deuten darauf hin, dass sich Spieler früher oder später in einen neuen Teil der Loot-Shooter-Reihe stürzen können. Das Support-Studio hatte in den vergangenen Jahren an mehreren Projekten von Take-Two mitgewirkt.

Tiny Tina’s Wonderlands 2 ebenfalls in Arbeit?

Doch auch ein anderes Sequel findet Erwähnung: Auf seinem Profil verweist Reiss einerseits auf die Existenz von “Borderlands 4”. Ebenfalls scheint mit “Tiny Tina’s Wonderlands 2” eine Fortsetzung des Spinoffs in Arbeit zu sein.

Es ist keine Überraschung, dass mindestens eines der beiden Spiele existiert, da die “Borderlands”-Reihe auf recht hohe Verkaufszahlen kommt. Allein “Borderlands 3” konnte die 18-Millionen-Marke knacken. Die gesamte Reihe fand seit dem Debüt des ersten Spiels im Jahr 2009 ganze 81 Millionen Abnehmer. Mit mehr als 27 Millionen Verkäufen ist “Borderlands 2” der bisher erfolgreichste Teil.

“Tiny Tina’s Wonderlands” aus dem Jahr 2022 wurde von Entwickler Gearbox aufgrund des kommerziellen Erfolgs und der positiven Kritik als eigenständige Marke etabliert.

“Wonderlands hat alle unsere Erwartungen übertroffen, sowohl bei den Kritikern als auch in kommerzieller Hinsicht. Und ich bin begeistert, dass wir zusätzlich zu den großartigen finanziellen Belohnungen, die in den kommenden Quartalen auf uns zukommen werden, einen festen Stützpunkt geschaffen haben”, so das Gearbox Entertainment Company-Oberhaupt Randy Pitchford.

Wird Gearbox verkauft?

Dass “Borderlands 4” trotz der zunehmenden Hinweise nicht angekündigt wurde, könnte einen simplen Grund haben: So gehört der für die Reihe zuständige Entwickler Gearbox zu den Studios, die im Zuge der Umstrukturierung der Embracer Group verkauft werden könnten.

Embracer hatte den Entwickler im Jahr 2021 für 1,3 Milliarden Dollar übernommen und versprochen, die Kapazitäten des Studios zu erweitern. Dafür dürften mittlerweile die Mittel fehlen. Nach einer ausbleibenden Finanzspritze musste Embracer erhebliche Sparmaßnahmen einleiten. Inbegriffen sind Studioschließungen, Entlassungen und die Einstellung von Spielen.

Im vergangenen September berichtete Reuters, dass die Embracer Group mit Goldman Sachs und Aream & Co. zusammenarbeitet, um eine mögliche Verkaufsstrategie für Gearbox zu evaluieren.

Als möglicher Käufer wurde der “Borderlands”-Publisher Take-Two gehandelt, der auf Nachfrage allerdings nur ausweichend reagierte und auf die Zusammenarbeit bei Spielen wie “Borderlands” und “Tiny Tina’s Wonderlands” verwies. Eine gemeinsame Ankündigung der Übernahme und der neuen Spiele hätte reichlich PR-Potential, wenn es denn dazu käme.

Fest steht hingegen: Der nächste Ausflug in die Spielwelt der Reihe gewährt der “Borderlands”-Film, dessen Premiere für den 9. August 2024 angesetzt ist.

