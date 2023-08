Borderlands Collection: Pandora’s Box mit Termin für PS4 und PS5 angekündigt

Der Publisher 2K und der Entwickler Gearbox Software haben die „Borderlands Collection: Pandora’s Box“ angekündigt. Sie wurde bereits im Juli geleakt und steht unmittelbar vor der Veröffentlichung. Der Launch erfolgt am morgigen 1. September 2023 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC (Steam).

Die Sammlung setzt sich aus sechs Spielen der „Borderlands“-Reihe und den dazugehörigen Erweiterungen zusammen. Mit dabei sind „Borderlands“, „Borderlands 2“, „Borderlands: The Pre-Sequel“, „Tales from the Borderlands“, „Borderlands 3“ und „New Tales from the Borderlands“.

Der Preis der „Borderlands Collection: Pandora’s Box“ liegt regulär bei 149,99 Euro. Über einen begrenzten Zeitraum hinweg wird das Paket allerdings für 59,99 Euro angeboten.

Upgrade-Angebot lässt Sammlung komplettieren

Darüber hinaus können Spieler ihre Sammlung zu einem Sonderpreis vervollständigen. Besitzen sie eine digitale oder physische Kopie der „Borderlands: Game of the Year Edition“ oder der „Borderlands: The Handsome Collection“ für PS4 oder ein digitales oder physisches Exemplar von „Borderlands 3“ für PS5 oder PS4, dürfen sie ein spezielles Upgrade-Angebot für die „Borderlands Collection: Pandora’s Box“ zum Preis von 29,99 Euro in Anspruch nehmen, indem sie den entsprechenden Ingame-Anweisungen folgen.

Für Xbox gilt: Wenn Spieler bereits eine digitale Kopie eines beliebigen „Borderlands“-Spiels aus der „Borderlands Collection: Pandora’s Box“ auf Xbox Series X/S oder Xbox One besitzen und ihre Sammlung vervollständigen möchten, erhalten sie im Microsoft Store automatisch einen Sonderpreis von 29,99 Euro für das Bundle.

Auch für Switch-Spieler gibt es eine Ankündigung: Der Publisher 2K und der Entwickler Gearbox Software werden die „Borderlands 3 Ultimate Edition“ am 6. Oktober 2023 für die aktuelle Nintendo-Hardware veröffentlichen. Der Preis liegt bei 59,99 Euro.

Zu den Inhalten gehören das Basisspiel sowie die Download-Erweiterungen des Loot-Shooters, darunter 30 kosmetische Gegenstände. Die „Borderlands Collection: Pandora’s Box“ wurde hingegen nicht für die Switch angekündigt.

