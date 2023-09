Gearbox Software: Ist Take-Two interessiert? CEO äußert sich zu Übernahmegerüchten

Während es bei der Embracer Group kriselt und nach einer Reihe von Entlassungen, Projektstreichungen und Studioschließungen weitere Maßnahmen dieser Art folgen sollen, könnte Gearbox Entertainment wieder veräußert werden.

Der mögliche Verkauf des 2021 von der Embracer Group übernommenen “Borderlands”-Entwicklers wurde kürzlich in einem Reuters-Bericht thematisiert. Der englischsprachigen Publikation zufolge kooperiert der aktuelle Eigentümer mit Goldman Sachs und Aream & Co., um eine mögliche Verkaufsstrategie erarbeiten zu können.

Zugleich wurde darauf hingewiesen, dass trotz des Interesses nicht näher genannter dritter Parteien an einer Übernahme keine Gewähr für einen erfolgreichen Geschäftsabschluss besteht. Um welche Kaufinteressenten es sich handelt, ist offen. Es sollen „internationale Spielekonzerne“ sein.

Aufgrund der erfolgreichen “Borderlands”-Reihe, die in den vergangenen Jahren ein fester Bestandteil der Gearbox-Aktivitäten war, bietet sich an dieser Stelle ein involviertes Unternehmen an – nämlich Take Two Interactive bzw. dessen Tochterunternehmen 2K Games.

Take-Two-CEO äußert sich zu Übernahmegerüchten

Im Rahmen der jüngsten Hauptversammlung am Donnerstag wurde Take-Two, das für die “Borderlands”-Franchise und andere Spiele einen langfristigen Publishing-Vertrag mit Gearbox innehat, nach einer möglichen Absicht zur Übernahme des Studios gefragt.

Allerdings folgte von Take-Two-CEO Strauss Zelnick wie zu erwarten keine klare Aussage. Stattdessen betonte er: “Wir haben eine langfristige Beziehung zu Gearbox, auf die wir sehr stolz sind. Sie sind eine wunderbare Firma, sie haben für uns geliefert – nicht nur Borderlands, sondern auch Tiny Tina’s Wonderlands und andere Titel – und ich habe keinen Zweifel, dass sie auch in Zukunft erfolgreich sein werden.”

Man sei bei Take-Two erfreut darüber, dass es eine langfristige Veröffentlichungsvereinbarung mit den Titeln gebe. Diese Vereinbarung bestehe unabhängig davon, wer letztendlich im Besitz von Gearbox ist.

“Aber was unser mögliches Interesse angeht, neigen wir nicht dazu, über mögliche Transaktionen zu spekulieren”, so Zelnick weiter. Über genügend Kapital dürfte das Unternehmen hinter “GTA 5” und weiteren Blockbustern allerdings verfügen.

Das könnte euch ebenfalls zum Thema interessieren:

Auch die “Borderlands”-Reihe gehört zu den erfolgreichsten Take-Two-Marken: Vor einigen Wochen gab das Unternehmen bekannt, dass sie seit ihrem Debüt im Jahr 2009 auf mehr als 81 Millionen verkaufte Exemplare kommt. “Borderlands 3” aus dem Jahr 2019 erreichte 18 Millionen Verkäufe. “Borderlands 2” wanderte sogar 27 Millionen Mal über die Ladentische.

Weitere Meldungen zu Embracer Group, Gearbox, Take-Two.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren