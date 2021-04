Embracer Group: 1,3 Milliarden-Dollar-Kauf von Gearbox abgeschlossen

Gearbox hat einen neuen Besitzer.

Der nächste große Entwickler hat einen neuen Besitzer: Die Gearbox Entertainment Company und die Embracer Group haben ihre im Februar angekündigte Fusionsvereinbarung im Wert von bis zu 1,3 Milliarden US-Dollar erfolgreich abgeschlossen. Das gaben die beiden Unternehmen in einer Pressemeldung bekannt.

Neue Studios und Mitarbeiter

Der Zusammenschluss macht die Gearbox Entertainment Company zur siebten operativen Gruppe der in Schweden ansässigen Embracer Group, die über 240 Franchises und weltweit 7.000 Mitarbeiter verfügt. Mit Gearbox kamen laut der Embracer Group ein „robuster IP-Katalog, AAA-Entwicklungsstudios und nordamerikanische Publishing-Funktionen“ hinzu.

Die Gearbox Entertainment Company beschäftigt derzeit rund 550 Mitarbeiter, die sich auf die Studios in Frisco, Texas und Quebec City verteilen. Das Unternehmen brachte in den vergangenen Jahren Spiele wie „Borderlands 3“ (2019), „Battleborn (2016) und „Aliens: Colonial Marines“ (2013) hervor. In der Rolle des Publishers war Gearbox unter anderem für „Risk of Rain 2“ (2020) und „We Happy Few“ (2018) verantwortlich.

„Unser Team ist unglaublich aufgeregt über die Gelegenheit, die sich uns jetzt bietet“, so der Gearbox Entertainment Company-Gründer Randy Pitchford in einer Pressemitteilung. „Weit davon entfernt, in den Sonnenuntergang zu reiten, sind wir jetzt in der Lage, neue IPs zu lancieren, mehr mit unseren bestehenden Marken zu machen, unsere Basis von unglaublich talentierten Teammitgliedern zu vergrößern und neue Möglichkeiten in unserer Mission, die Welt zu unterhalten, zu nutzen. Dies ist erst der Anfang.“

Lars Wingefors, Gründer und CEO der Embracer Group, fügte hinzu: „Dies war die größte Fusion, die Embracer je unternommen hat. Ich bin Randy und seinem gesamten Team für ihre Begeisterung, Kreativität und Vision dankbar. Wir sind zuversichtlich für die langfristige Zukunft von Gearbox innerhalb der Embracer Group.“

Zusätzlich zur Gearbox Entertainment Company wurden auch die Übernahme von Aspyr Media und die Fusion mit Easybrain abgeschlossen.

