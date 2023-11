Call of Duty Modern Warfare 3: Nächste Crossover-Charaktere geleakt

Welche Crossover-Charaktere werden als nächstes in "Call of Duty: Modern Warfare 3" die Lobbies füllen? Ein Leak gibt einen Ausblick auf die nächste Kollaboration.

Schaut man sich aktuell die Lobbies von „Call of Duty: Modern Warfare 3“ an, dann sieht man nicht mehr nur die klassischen Charaktere in Militärausrüstung. Vielmehr bekommt man Lilith und Inarius aus „Diablo“, Skeletor aus „He-Man“, Ash aus „Evil Dead“ und viele weitere bekannte Charaktere zu Gesicht.

Zombies sollten sich warm anziehen

Nun hat der bekannte Leaker HeyImAlaix in den Spieldaten des vor kurzem erschienenen First-Person-Shooters Hinweise auf das nächste Crossover entdeckt. Demnach sollen mit der ersten Season, die Anfang Dezember beginnen wird, entsprechende Inhalte zu „The Walking Dead“ ins Spiel kommen. Im Detail soll es sich um Rick Grimes und Michonne handeln, die als neue Charaktere hinzugefügt werden.

Dies würde auch zu der kommenden Spin-off-Fernsehserie „The Ones Who Live“ passen, in der beide Charaktere die Hauptrolle spielen und die am 25. Februar 2024 anläuft. Eine offizielle Ankündigung dieses Crossovers steht seitens Activision noch aus, aber würdet ihr bei den beiden „The Walking Dead“-Charakteren zuschlagen?

„Call of Duty: Modern Warfare 3“ ist seit dem 10. November 2023 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC im weltweiten Handel erhältlich. Die erste Season wird weitere Inhalte ins Spiel bringen, die weitere Multiplayer-Karten, Waffen, Embleme, Skins, Waffenbaupläne und mehr umfassen. Auch der Zombiemodus wird ein weiteres Mal erweitert, sodass die Spieler langfristig beschäftigt sein sollten.

