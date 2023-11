South Park Snow Day: Das 3D-Spiel der Kultserie im Gameplay-Trailer

“South Park: Snow Day” ist ein neues Spiel basierend auf der TV-Serie, diesmal mit einem 3D-Konzept. Ein neuer Trailer zeigt Gameplay mit bekannten Figuren, die sich in epische Schlachten stürzen.

Mit “South Park: Snow Day” kommt ein weiteres Spiel basierend auf der populären TV-Serie auf den Markt. Nach der Ankündigung des Titels im vergangenen August zeigt ein neuer Trailer, der unterhalb dieser Zeilen gestartet werden kann, erstmals Ausschnitte aus dem Gameplay.

Der neue Trailer präsentiert die Figuren aus “South Park” in einem Kleidungsstil, der dem von “South Park: The Stick of Truth“ ähnelt. Gezeigt werden ebenso Kämpfe, die mit verschiedenen Waffen ausgetragen werden. Hinzu kommt die Möglichkeit, Spieler wiederzubeleben.

Legt euch mit anderen South-Park-Kids an

Geboten bekommen Spieler mit “South Park: Snow Day” ein Third-Person-Actionspiel, in dem sie gegen andere South-Park-Kids kämpfen, während sie Fallen und anderen Gefahren ausweichen.

Der Clip macht noch einmal deutlich, dass sich die kommende Veröffentlichung neben dem 3D-Aspekt auch in anderen Bereichen von den beiden vorherigen “South Park”-Spielen unterscheiden wird.

Der Publisher THQ Nordic beschreibt die Kernfeatures von “South Park: Snow Day” wie folgt:

Ein Schneesturm hat die Stadt South Park heimgesucht. Fortan liegt es an Cartman, Stan, Kenny, Kyle und dem Spieler als New Kid, die Stadt zu retten.

Zu den Modi gehört ein kooperatives Gameplay mit bis zu drei Freunden oder verbündeten Bots.

Spieler können Nah- und Fernkampfwaffen ausrüsten und sie verbesseren. Ebenso gibt es Spezialfähigkeiten und Kräfte, die Gegner und Bosse in die Knie zwingen sollen.

Der Spielercharakter kann umfangreich angepasst werden, von Mützen über Cheesy bis hin zu Poof-T-Shirts.

Dem ursprünglichen Enthüllungstrailer zufolge befindet sich das Spiel bei Question Games im Arbeit. Das kalifornische Studio hatte bereits an den First-Person-Spielen “The Magic Circle” und “The Blackout Club” mitgewirkt.

Im PlayStation Store kann “South Park: Snow Day” auf die Wunschliste gepackt werden. Eine Vorbestellung ist noch nicht möglich. Allerdings steht der Preis mit rund 30 Euro schon fest.

South Park Snow Day: 3D-Abenteuer mit Cartman und Co. vorgestellt

Die Veröffentlichung von “South Park: Snow Day” erfolgt im März 2024 für PS5, PC und Xbox Series X/S. Nachfolgend kann der Trailer mit Gameplay-Ausschnitten gestartet werden.

Wie gefällt euch der neue Look nach dem klassischen Stil der Vorgänger?

