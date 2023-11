Saints Row 5: Bekannte Helden statt Reboot? Unbestätigte Details zu einem Sequel aufgetaucht

Leider war der im Februar 2022 veröffentlichte Reboot zur beliebten „Saints Row“-Reihe der Anfang vom Ende des 1996 gegründeten Entwicklerstudios Volition. Nachdem der Reboot spielerisch wie kommerziell enttäuschte, entschloss sich die Embracer Group im Zuge der aktuellen Sparmaßnahmen dazu, Volition zu schließen.

In einem Video beschäftigte sich der Youtuber „Mrsaintsgodzilla21“ mit dem Aus von Volition und der möglichen Zukunft von „Saints Row“. Wie der Youtuber in Erfahrung gebracht haben möchte, plante Volition zunächst keinen Reboot. Stattdessen wollten die Entwickler an einem „Saints Row 5“ arbeiten, das mehrere bekannte Charaktere der Reihe zurückgebracht hätte.

Warum dieses Konzept nicht umgesetzt wurde, ließ „Mrsaintsgodzilla21“ offen. Allerdings wies der Youtuber darauf hin, dass sich seinen Quellen zufolge der Publisher Deep Silver dazu entschloss, von einem klassischen Sequel beziehungsweise Nachfolger Abstand zu nehmen.

So wurden das ursprüngliche Konzept von Volition verworfen und die Arbeiten an einem Reboot in die Wege geleitet. Mit dem bekannten Ergebnis.

Eine Rückkehr von Johnny Gat, Shaundi und Co?

Entsprechen die Angaben von „Mrsaintsgodzilla21“ den Tatsachen, dann sah die ursprüngliche Idee von Volition vor, dass „Saints Row 5“ sowohl neue Spielerinnen und Spieler als auch langjährige Fans der Reihe anspricht. Dem Video zufolge hätte der Grundton des Nachfolgers zu 80 Prozent dem von „Saints Row 2“ und zu 20 Prozent dem von „Saints Row: The Third“ entsprochen.

Neben ernsten Momenten sollte die Geschichte auch den „Saints Row“-typischen Slapstick enthalten. Weiter geht aus dem Video hervor, dass in „Saints Row 5“ Charaktere wie Johnny Gat, Shaundi, Pierce, Dex oder Aisha ein Comeback gefeiert hätten. Zudem ist von einer Mission die Rede, die der 2021 verstorbene Community-Manager Mike Watson entwarf. In dieser wäre es möglich gewesen, Dex zu töten.

Zu beachten ist allerdings, dass die Angaben von „Mrsaintsgodzilla21“ nicht von offizieller Seite bestätigt wurden.

Weitere Meldungen zum Thema:

Der Reboot zu „Saints Row“ ist für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Saints Row 5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren