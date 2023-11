Mark Hamill: Will den Joker nicht mehr ohne Kevin Conroys Batman sprechen

Der amerikanische Schauspieler Mark Hamill dürfte „Star Wars“-Fans vor allem als Luke Skywalker ein Begriff sein. In seiner langjährigen Karriere war der Mime jedoch auch in vielen anderen Produktionen zu sehen, zuletzt in dem von Edgar Allen Poe inspirierten „Der Untergang des Hauses Usher“ auf Netflix.

Neben seinen Auftritten auf dem Bildschirm ist Hamill jedoch auch ein besonders erfolgreicher Synchronsprecher. Seit 1992 leiht der Mime dem „Batman“-Schurken Joker seine Stimme, hat sich nun aber anscheinend von der Rolle verabschiedet.

„Without Batman, crime has no punchline“

Bereits 2010 gab Mark Hamill an, von seiner langjährigen Synchonrolle als Joker zurücktreten zu wollen. Nur einer konnte ihn anscheinend immer wieder zurückholen: der Batman-Darsteller Kevin Conroy. Dieser lieh dem Dunklen Ritter ebenfalls seit den 90er-Jahren in verschiedenen Medien seine Stimme und war somit viele Jahre an Hamills Seite. Conroy verstarb jedoch vor knapp einem Jahr am 10. November 2022 im Alter von nur 66 Jahren.

Related Posts

Mark Hamill gab daraufhin an, dass er den Joker ohne Conroys Batman nicht noch einmal spielen könne. Berichten zufolge soll der Schauspieler kürzlich bei einer Frage-und-Antwort-Runde auf der Fan EXPO San Francisco angegeben haben, dass er die Rolle nur dann sprechen würde, wenn er „Kevin Conroys Batman gegenübersteht“. Hamill soll auch ein Zitat des Jokers verwendet haben: „Without Batman, crime has no punchline“, übersetzt etwa „Ohne Batman hat das Verbrechen keine Pointe.“

Kevin Conroy wird jedoch noch ein letztes Mal als Batman zu hören sein. Seine Rolle in „Suicide Squad: Kill the Justice League“ wurde noch vor seinem Tod aufgenommen. Ob darin auch Mark Hamill als der Joker zu hören sein wird, ist noch nicht bekannt. „Suicide Squad: Kill the Justice League“ soll am 2. Februar 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC erscheinen.

Quelle: GamesRadar, CBR

Weitere Meldungen zu Batman.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren