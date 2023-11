The Last of Us Part 2: Eine emotionale Reise – Druckmann blickt auf den Launch zurück

The Last of Us Part 2:

Im Interview mit Entertainment Weekly blickte Naughty Dogs Neil Druckmann noch einmal auf den Launch von "The Last of Us: Part 2" im Juni 2020 zurück. Hier hob Druckmann vor allem das Feedback und das Engagement der Fans hervor.

Nach den Gerüchten der vergangenen Monate wurde die Remastered-Version von „The Last of Us: Part 2“ vor wenigen Tagen offiziell für die PS5 angekündigt.

Im Interview mit Entertainment Weekly wies Naughty Dogs Neil Druckmann darauf hin, dass der Fokus seines Studios aktuell voll und ganz auf der PS5-Version von „The Last of Us: Part 2“ liegt. Mit Status-Updates zu anderen „The Last of Us“-Projekten sollten wir laut Druckmann erst einmal nicht rechnen.

Ergänzend zu diesen Aussagen blickte Druckmann in dem Interview auf den Launch des originalen „The Last of Us: Part 2“ zurück. Vor allem das Feedback und die Hingabe der Fans haben bei Naughty Dog für emotionale Momente gesorgt, wie Druckmann ergänzte.

Der ursprüngliche Release von „The Last of Us: Part 2“ erfolgte im Juni 2020 für die PS4.

Eine emotionale Erfahrung für die Entwickler

„Die Veröffentlichung von The Last of Us: Part 2 war für uns alle im Studio eine zutiefst emotionale Erfahrung. Wir sind so stolz darauf, die Geschichte, die wir erzählen wollten, erzählt zu haben“, führte Druckmann zu den Reaktionen der Spielerinnen und Spieler aus.

„Letztendlich liegt es an den Fans zu entscheiden, was auf lange Sicht Bestand hat und was nicht. Aber in den Jahren seit der Veröffentlichung sind wir kontinuierlich von der überwältigenden Liebe, Unterstützung und Anerkennung für ein Spiel begeistert, das Naughty Dog so viel bedeutet.“

„Zu sehen, wie die Fans intensiv auf die Geschichte reagieren, während immer mehr sie entdecken [..] ist eine wunderbare Erinnerung an die Kraft, die die Geschichten, die wir erzählen, haben können“, so Druckmann weiter. „Der Einfluss, den die Spieler uns von diesen Spielen auf ihr Leben erzählt haben, inspiriert uns weiterhin bei der Arbeit an zukünftigen Spielen.“

Das technisch aufpolierte Remaster zu „The Last of Us: Part 2“ erscheint am 19. Januar 2024 für die PS5. Wer den Titel bereits für die PS4 sein Eigen nennt, kann seine Kopie für knapp zehn Euro einem Upgrade auf das PS5-Remaster unterziehen.

