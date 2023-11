PS4 & PS5: Neuerscheinungen im Dezember in der Übersicht

Ein neuer Monat hat begonnen und damit stehen mehrere frische PlayStation 4- und PlayStation 5-Spiele in den Startlöchern für ihren deutschen Release. Um welche Titel es sich dabei genau handelt, verraten wir euch in unserer Übersicht.

Der Dezember steht in den Startlöchern und selbstverständlich dürfen sich Gaming-Freunde auch im letzten Monat des Jahres auf allerlei Neuveröffentlichungen für PS4 und PS5 freuen. Insgesamt finden im Dezember erneut zahlreiche Spiele ihren Weg in den deutschen Handel. Einige potentielle Highlights, auf die ihr euch in den kommenden Tagen und Wochen freuen dürft, stellen wir euch wie gewohnt nachfolgend in unserer Monatsübersicht etwas genauer vor.

SteamWorld Build (PS4, PS5)

Release: 1. Dezember 2023

Eure Heimat sieht sich einer gewaltigen Krise gegenüber, denn die Mine unter ihr ist allmählich leer. Allerdings könnte es noch einen Hoffnungsschimmer geben, denn dort unten soll sich angeblich eine uralte und machtvolle Technologie befinden. Um diesen Gerüchten auf den Grund zu gehen, müsst ihr all eure Arbeiter zusammentrommeln. Wird es euch gelingen, am Ende eine völlig neue Heimat zu errichten?

Bei „SteamWorld Build“ dürften vor allem Freunde von Aufbaustrategiespielen auf ihre Kosten kommen. Ihr errichtet eure eigene, vor Wild-West-Flair triefende Stadt, haltet eure Arbeiter/Steambots eifrig bei Laune, handelt klug mit euren Ressourcen und verteidigt euer Zuhause gegen allerlei Schurken. Zudem versprechen die Entwickler vier Schwierigkeitsgrade und einen Sandbox-Modus, in dem ihr euch nach Herzenslust austoben könnt.

Avatar: Frontiers of Pandora (PS5)

Release: 7. Dezember 2023

Zeitlich zwischen den beiden „Avatar“-Kinofilmen angesiedelt, schlüpft ihr in die Rolle eines Na’vi, der von den Menschen, genauer Mitgliedern der RDA, gefangen genommen worden ist. Nach eurer erfolgreichen Flucht müsst ihr deshalb erst wieder lernen, was es bedeutet, ein Na’vi zu sein und in Einklang mit Eywa zu leben. Natürlich müsst ihr euch auf eurer langen Reise irgendwann auch den Menschen entgegenstellen, um eure Heimat zu beschützen.

„Avatar: Frontiers of Pandora“ ist zweifelsohne die größte Neuveröffentlichung im Dezember und entführt euch in eine Ecke des Planeten, die wir in den beiden Kinofilmen noch nicht gesehen haben. In diesem Open-World-Action-Adventure erkundet ihr den westlichen Kontinent Pandoras. Dort könnt ihr euch auf die Jagd begeben, den Menschen den Kampf erklären und natürlich auch euren eigenen Ikran zähmen, um den Himmel unsicher zu machen.

Falls ihr mehr zum Spiel erfahren möchtet, dann lest euch gerne unseren Preview-Artikel zum Titel durch.

Warhammer 40,000: Rogue Trader (PS5)

Release: 7. Dezember 2023

Ihr bereits zahlreiche Systeme in einem nahezu unerforschten und entsprechend kaum kartografierten Bereich des Universums. Doch dieser gefährliche Teil des Weltraums birgt ebenfalls zahlreiche Chancen, spannende Entdeckungen zu machen und große Profite zu erwirtschaften.

Im Action-RPG „Warhammer 40k: Rogue Trader“ schlagt ihr euch mit einer Freihändlergruppe durch einige der gefährlichsten Ecken des Weltalls. Die Macher versprechen, dass gerade eure Entscheidungen großen Einfluss haben sollen. Ob ihr alles im Namen des Imperiums tut oder euch mit den Feinden der Menschheit verbündet, liegt ganz bei euch. Zudem solltet ihr euch stets eine gute Strategie für die fordernden Kämpfe überlegen.

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 (PS5, PS VR2)

Release: 14. Dezember 2023

Zur Handlung des nächsten „Five Nights at Freddy’s“-Game ist derzeit noch nicht allzu viel bekannt, doch erneut sucht der Ort nach einer Aushilfskraft: euch! Die Entwickler versprechen für das kommende VR-Abenteuer neue Animatronics, neue Orte und natürliche eine neue Story. Bei eurer Arbeit solltet ihr unbedingt sorgfältig vorgehen, denn jeder kleine Fehler kann im Zweifelsfall überaus unangenehme Konsequenzen haben.

Während der Kinofilm derzeit noch immer ziemlich erfolgreich läuft, könnt ihr euch in „Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2“ bald selbst wieder in diese gruselige Welt stürzen. Dank PS VR2-Unterstützung sogar noch eindringlicher und intensiver als je zuvor. Dank des haptischen Headset-Feedbacks sollt ihr jedes noch so kleine Rütteln und Schütteln spüren. Könnt ihr diesen Albtraum von einem Arbeitsplatz heile überstehen?

Granblue Fantasy Versus: Rising (PS4, PS5)

Release: 14. Dezember 2023

Das ursprünglich 2020 veröffentlichte Fighting-Game „Granblue Fantasy Versus“ erhält im Dezember mit „Rising“ ein Update spendiert und das auf Konsolen PlayStation-exklusiv. Mit dabei ist selbstverständlich wieder ein kleiner Story-Modus, in dem ihr euch hinauf in die Lüfte begebt und die verschiedenen Inseln im Himmel bereist. Euch soll ein großes Fantasy-Abenteuer im Stile eines vollwertigen Action-RPGs erwarten.

Darüber hinaus hat das Prügelspiel von Arc System Works („Dragon Ball FighterZ“) noch mehr zu bieten. Unter anderem den Party-Modus Grand Bruise Legends, in dem ihr euch gemeinsam mit anderen Spielern und Spielerinnen durch unterschiedliche Hindernisparcours sowie Überlebensspiele schlagen dürft. Neulinge sollen sich zudem auf eine zugängliche Steuerung freuen dürfen und auch spannende Online-Matches dürfen nicht fehlen.

Weitere Neuerscheinungen im Dezember:

Arashi: Castles of Sin – Final Cut (Release: 5. Dezember 2023)

Crusader Kings 3: Fate of Iberia (Release: 5. Dezember 2023)

Enclave HD (Release: 5. Dezember 2023)

The Lord of the Rings: Return to Moria (Release: 5. Dezember 2023)

While the Iron’s Hot (Release: 5. Dezember 2023)

Arizona Sunshine 2 (Release: 7. Dezember 2023)

Die Sims 4 For Rent Expansion Pack (Release: 7. Dezember 2023)

Evil Nun: The Broken Mask (Release: 7. Dezember 2023)

Resident Evil 4 Remake VR-Modus (Release: 8. Dezember 2023)

Bear and Breakfast (Release: 12. Dezember 2023)

Hammerwatch 2 (Release: 12. Dezember 2023)

Vertigo 2 (Release: 12. Dezember 2023)

Path of Exile: Affliction (Release: 13. Dezember 2023)

Rising Dusk (Release: 13. Dezember 2023)

Bahnsen Knights (Release: 14. Dezember 2023)

Gnosia (Release: 14. Dezember 2023)

Raccoo Venture (Release: 14. Dezember 2023)

METRO QUESTER (Release: 15. Dezember 2023)

Towers & Powers (Release: 15. Dezember 2023)

Trinity Fusion (Release: 15. Dezember 2023)

The Rumble Fish+ (Release: 20. Dezember 2023)

Werdet ihr euch eines der neuen PS4-/PS5-Spiele im Dezember holen?

