Avatar Frontiers of Pandora: 60 FPS bestätigt – Infos zum Koop-Modus und mehr

Mit „Avatar: Frontiers of Pandora“ erscheint am Donnerstag (7. Dezember) das letzte große Spiel im Jahr 2023. Bevor ihr euch als Na’vi in die Landschaften von Pandora stürzt, hat Wccftech noch ein Interview mit Ubisoft Massive geführt.

Hier haben die Entwickler unter anderem einen 60-FPS-Modus für die Konsolenversionen des Open-World-Abenteuer bestätigt. Zudem wird auf allen Plattformen Crossplay unterstützt.

Wollt ihr gemeinsam mit einem Freund im Koop-Modus spielen, agiert einer der beiden als Gastgeber und der andere als Gast. Hierbei basiert die Welt auf dem Fortschritt des Gastgebers. Alle erzielten Fortschritte und erworbenen Gegenstände darf der Gast jedoch behalten.

Zur Spielzeit hingegen wollte das Studio keine Angabe machen. Es hänge einfach zu stark davon ab, wie viel Zeit sich der Spieler für die (Neben-)Missionen und die Erkundung der riesigen Umgebung nimmt. Die Hauptstory hat allerdings einen linearen Verlauf.

Wie die Sidequests aussehen können? Mal müsst ihr gefangene Tiere befreien, mal müsst ihr Na’vi-Siedlungen besuchen. Auch nachts durch den Wald wandern und Geräuschen auf den Grund gehen zählt zu den Nebenaktivitäten.

Frisch und vertraut zugleich

Seit Beginn ist bekannt, dass ihr die Westgrenze von Pandora erkundet. Dafür hat sich Ubisoft Massive entschieden, weil es viel kreative Freiheit bot. Dieser Schauplatz soll sich zugleich frisch und vertraut anfühlen.

Laut dem Entwicklerteam besteht sie aus drei Regionen, die nahtlos ineinander übergehen:

dem Kinglor-Wald

den Hochebenen

dem Nebelwald

Figuren aus den Filmen tauchen wohl keine auf. Stattdessen stehen brandneue Charaktere im Mittelpunkt. Vielleicht wollen die Entwickler aber auch einfach nicht zu viel verraten, weshalb eine Überraschung nicht ausgeschlossen ist.

„Avatar: Frontiers of Pandora“ wird für PS5, Xbox Series X/S und PC verfügbar sein. Für die Standard-Edition zahlt ihr 79,99 Euro. Wer mehr haben möchte, sollte sich die Gold Edition (109,99 Euro) und die Ultimate Edition (129,99 Euro) ansehen.

