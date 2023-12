Avatar Frontiers of Pandora: Offizielles Statement zu Online-Abfrage & Coop-Schwierigkeit

Avatar Frontiers of Pandora:

Kurz vor dem Release veröffentlichte Ubisoft weitere Informationen zu "Avatar: Frontiers of Pandora". Diese drehen sich um die Online-Abfrage, den Day-One-Patch und den kooperativen Mehrspieler-Modus.

Kurz vor dem Release von „Avatar: Frontiers of Pandora“ am morgigen Donnerstag lieferte uns Ubisoft auf der offiziellen Website ein weiteres Info-Update zum Open-World-Abenteuer.

Zum einen bezog das Unternehmen Stellung zu den Berichten um die Online-Abfrage, die einen Frühstart auch bei der Retail-Version verhindert. Wie Ubisoft bestätigte, ist diese Maßnahme in der Tat auf den Day-One-Patch zurückzuführen, ohne den sich das Spiel nicht starten lässt. Mindestens ein Mal müssen Spielerinnen und Spieler vor dem Spielstart also mit dem Internet verbunden sein.

„Der Day-1-Patch ist zwingend erforderlich, um das Spiel zu starten. Daher ist eine einmalige Internetverbindung erforderlich. Danach können Sie das Spiel offline spielen und das Westliche Grenzland ohne Internetverbindung genießen. Wenn Sie sich im Koop-Modus zusammenschließen möchten, ist eine Internetverbindung erforderlich“, so Ubisoft.

Zugriff auf den Coop-Modus erhaltet ihr, nachdem ihr die Mission „The Aranahe Clan“ erfolgreich abgeschlossen habt.

Wie verhält es sich mit dem Schwierigkeitsgrad im Coop?

Wie im Laufe der Woche bereits bestätigt, basiert die Spielwelt im kooperativen Mehrspieler-Modus von „Avatar: Frontiers of Pandora“ auf dem Spielfortschritt des Hosts. Die im Coop errungenen Fortschritte und Gegenstände werden allerdings bei beiden Spielerinnen und Spielern gespeichert.

Zum Schwierigkeitsgrad im Coop-Modus ergänzte Ubisoft: „Wenn es um den Schwierigkeitsgrad während des Coop-Modus geht, respektiert das Spiel die individuellen Einstellungen jedes Spielers hinsichtlich des erlittenen und verursachten Schadens. Es berücksichtigt auch die Kampfkraft jedes Spielers, die eine einheitliche Messung Ihrer Ausrüstung und Fähigkeiten darstellt.“

„In Fällen, in denen die Schwierigkeit relativ zur Kampfkraft des Spielers steht, passt das Spiel das Schwierigkeitsniveau an, um den Host widerzuspiegeln. Also denjenigen, der die Coop-Sitzung gestartet hat, indem er eine Einladung verschickte.“

„Avatar: Frontiers of Pandora“ erscheint am 7. Dezember 2023 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Wie die ersten internationalen Reviews verdeutlichen, dürfen wir uns auf einen soliden und unterhaltsamen Open-World-Shooter freuen, der jedoch weit davon entfernt ist, neue Standards zu setzen.

