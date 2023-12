Baladins: Roleplay-Adventure für 4 Personen kommt auch für PS4 und PS5

Bislang wurde „Baladins“ nur für den PC angekündigt. Das Entwicklerteam von Seed by Seed und Publisher Armor Games Studios kündigen nun weitere Konsolenversionen an.

Der Mehrspieler-Titel „Baladins“ bekommt Konsolenversionen spendiert. Armor Games Studios und Seed by Seed kündigten an, dass der Titel nicht für PC via Steam, sondern auch für PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch erscheinen wird. Der Release für das Spiel ist auf Anfang 2024 datiert.

In „Baladins“ können vier Spieler und Spielerinnen eine Rollenspiel-Session erleben. Sie begeben sich dabei auf eine wundersame Reise und bringen einer Fantasy-Welt den Frieden. Der Titel wurde dabei von Tabletop-Rollenspielkampagnen inspiriert.

Erlebt mit „Baladins“ euer eigenes Abenteuer

Das Spiel beinhaltet vier unterschiedlichen Helden, von denen jeder eine ganz besondere Fähigkeit hat. Vom Kochen über Feuerwerke bis hin zum Tanzen oder der Fähigkeit, Lampen zu reparieren, ist einiges dabei.

Wir begeben uns in die Welt von Gatherac und müssen all seine Geheimnisse und Legenden erkunden. Jede Entscheidung, die wir dabei fällen, hat einen Einfluss auf die Welt. Dabei soll es sich nicht um moralische Entscheidungen handeln, sondern vielmehr um kreative Ideen, die unterschiedliche Auswirkungen haben.

Unseren Charakter können wir dabei so gestalten, dass er zu unserem Spielstil passt. Es gibt zudem Items, mit denen wir die Helden stärken können.

Das Spiel verspricht dabei Sessions von nur einer Stunde. „Baladins“ sei ideal für Gamer, die keine Lust mehr auf 95-Stunden-Spiele haben. Egal ob Neuling oder Veteran, das Spiel sei für Jeden gedacht. Die Welt besteht aus handgezeichneten 2D-Animationen für alle Charaktere und NPCs.

Wir selbst entscheiden, welchem Weg wir folgen und welche Quests wir als Nächstes erledigen. Der Mehrspielermodus soll sowohl Online als auch Lokal funktionieren.

